11 июля 2019, 14:08

UAZ установит новый мотор на Patriot с «автоматом»

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Внедорожник UAZ Patriot с автоматической трансмиссией будет оснащаться модернизированным мотором. Как говорят в компании, в двигатель будет внедрена новая система охлаждения.

УАЗ Патриот
Выпускается с 2005 г.
Новый от 746 500 до 1 049 000 Р
Отзывов: 38
По словам директора Научно-технического центра Заволжского филиала УАЗ Дмитрия Мешкова, с одной стороны она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой — для улучшения климата в салоне.

В обновленном 2,7-литровом бензиновом двигателе применят до 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленчатый вал.

Такая модификация внедорожника получит 6-ступенчатую коробку передач 6L50 Punch Powerglide совместной разработки французской фирмы Punch Powertrain и американского концерна General Motors. Правда, официального подтверждения этой информации пока что нет.


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дамир
«Глас народа»: зачем «Патриоту» автоматическая коробка?
ему ещё мощность от 150 лс и более. на этой машине бортовой в молодости я работал в снабжении запчастями и она мне нравилась , а сей час я имею корейский он мне тоже нравится правда этот дизель 175 лс.
владимир
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UAZ установит новый мотор на Patriot с «автоматом»
{{model_1539}}По словам директора Научно-технического центра Заволжского филиала УАЗ Дмитрия Мешкова, с одной стороны она модернизируется для автоматической коробки передач, с другой — для улучшения климата в салоне.В обновленном 2,7-литровом бензиновом двигателе применят до 30 новых деталей, в том числе блок и головку блока цилиндров, усилитель картера, сальникодержатель, картер опоры автоматической коробки, а также термостат и коленчатый вал.Такая модификация внедорожника получит 6-ступенчатую коробку передач 6L50 Punch Powerglide совместной разработки французской фирмы Punch Powertrain и американского концерна General Motors. Правда, официального подтверждения этой информации пока что нет.
2019-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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