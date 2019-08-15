15 августа 2019, 16:19
УАЗ вложит 7 млрд рублей в разработку платформы «Патриот-2020»
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Руководители Ульяновского автозавода на встрече с главой региона Сергеем Морозовым рассказали о планах компании, обозначили перспективные направления и способы восстановления объемов производства.
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Другим масштабным проектом станет работа по созданию и запуску в производство перспективной платформы «Патриот-2020». Общий объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Работу над новым «Патриотом» инженеры УАЗа ведут совместно со специалистами НАМИ. Кроме того, на 2020 год запланирован выход на рынок модели УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.
В течение ближайших двух лет предприятие намерено постепенно наращивать объемы выпуска автомобилей. В ходе встречи были озвучены следующие производственные планы. По итогам 2019 года с конвейера завода должны сойти 45,6 тыс. автомобилей, из них свыше 4 тыс. машин отправится на экспорт. В 2020 году предприятие собирается выпустить 46,8 тыс. автомобилей, из них 5 тысяч – на экспорт. Для сравнения в 2018 году на УАЗе собрали только 44,5 тыс. автомобилей.
Ранее стало известно о начавшейся на Ульяновском автозаводе кадровой оптимизации. Программа добровольного высвобождения персонала продлится до конца августа 2019 года. Людям предлагают уволиться добровольно, получив компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат. Планируется сократить 25 – 35% офисного персонала. Рабочих на производстве увольнения не затронут. По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы.
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Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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