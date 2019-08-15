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15 августа 2019, 16:19

УАЗ вложит 7 млрд рублей в разработку платформы «Патриот-2020»

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Руководители Ульяновского автозавода на встрече с главой региона Сергеем Морозовым рассказали о планах компании, обозначили перспективные направления и способы восстановления объемов производства.
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Глава УАЗа Адиль Ширинов обсудил с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым ключевые направления в производстве и продажах продукции предприятия. Ставку планируют сделать на вывод новых моделей и модификаций. В ближайшее время стартует производство внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. До конца года завод планирует отгрузить дилерам порядка 3 000 экземпляров новинки. УАЗ «Патриот» с АКПП французской компании Punch в сочетании с обновленным двигателем ZMZ Pro будет стоить ориентировочно от 1 035 000 до 1 300 000 рублей.

Другим масштабным проектом станет работа по созданию и запуску в производство перспективной платформы «Патриот-2020». Общий объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Работу над новым «Патриотом» инженеры УАЗа ведут совместно со специалистами НАМИ. Кроме того, на 2020 год запланирован выход на рынок модели УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

В течение ближайших двух лет предприятие намерено постепенно наращивать объемы выпуска автомобилей. В ходе встречи были озвучены следующие производственные планы. По итогам 2019 года с конвейера завода должны сойти 45,6 тыс. автомобилей, из них свыше 4 тыс. машин отправится на экспорт. В 2020 году предприятие собирается выпустить 46,8 тыс. автомобилей, из них 5 тысяч – на экспорт. Для сравнения в 2018 году на УАЗе собрали только 44,5 тыс. автомобилей.
 
Ранее стало известно о начавшейся на Ульяновском автозаводе кадровой оптимизации. Программа добровольного высвобождения персонала продлится до конца августа 2019 года. Людям предлагают уволиться добровольно, получив компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат. Планируется сократить 25 – 35% офисного персонала. Рабочих на производстве увольнения не затронут. По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы. 

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УАЗ вложит 7 млрд рублей в разработку платформы «Патриот-2020»
{{material_127095}}Глава УАЗа Адиль Ширинов обсудил с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым ключевые направления в производстве и продажах продукции предприятия. Ставку планируют сделать на вывод новых моделей и модификаций. В ближайшее время стартует производство внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. До конца года завод планирует отгрузить дилерам порядка 3 000 экземпляров новинки. УАЗ «Патриот» с АКПП французской компании Punch в сочетании с обновленным двигателем ZMZ Pro будет стоить ориентировочно от 1 035 000 до 1 300 000 рублей.Другим масштабным проектом станет работа по созданию и запуску в производство перспективной платформы «Патриот-2020». Общий объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Работу над новым «Патриотом» инженеры УАЗа ведут совместно со специалистами НАМИ. Кроме того, на 2020 год запланирован выход на рынок модели УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.В течение ближайших двух лет предприятие намерено постепенно наращивать объемы выпуска автомобилей. В ходе встречи были озвучены следующие производственные планы. По итогам 2019 года с конвейера завода должны сойти 45,6 тыс. автомобилей, из них свыше 4 тыс. машин отправится на экспорт. В 2020 году предприятие собирается выпустить 46,8 тыс. автомобилей, из них 5 тысяч – на экспорт. Для сравнения в 2018 году на УАЗе собрали только 44,5 тыс. автомобилей. Ранее стало известно о начавшейся на Ульяновском автозаводе кадровой оптимизации. Программа добровольного высвобождения персонала продлится до конца августа 2019 года. Людям предлагают уволиться добровольно, получив компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат. Планируется сократить 25 – 35% офисного персонала. Рабочих на производстве увольнения не затронут. По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы. 
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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