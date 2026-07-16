УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменят внедорожники и повысят качество кузовов

УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок

Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.

Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.

Внедрение автоматических прессов на Ульяновском автозаводе стало одним из самых важных событий для российского автопрома последних лет. Теперь предприятие может самостоятельно производить ключевые кузовные детали, что позволяет ускорить производственный цикл и снизить влияние внешних факторов на выпуск автомобилей.

На заводе установлены четыре современных пресса усилием от 1200 до 2000 тонн, а также отдельный агрегат для изготовления основных элементов кузова — от крыльев до панелей дверей и крыш. За ходом процесса следят шесть промышленных роботов, контроль качества организован дистанционно. Ранее часть комплектующих закупали в Китае, но переход на собственное производство обеспечит снижение зависимости от импорта.

Сенатор Айрат Гибатдинов назвал этот шаг технологическим прорывом для региона и всей отрасли. По его мнению, новые прессы делают предприятия более устойчивыми и снижают влияние мировых рыночных колебаний. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, такие решения становятся особенно актуальными.

Планы УАЗа на ближайшие годы выглядят амбициозно: к 2026 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. В 2026–2027 годах ожидается запуск нового внедорожника Sollers S9 на платформе Sollers ST9, который на зарубежных рынках известен как JAC T9 и JAC JS9.

Переход на автоматизированное производство кузовных деталей — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли. Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе становится шагом к технологическому суверенитету и возможностью производства для других предприятий. В условиях ограничений и трансформации мирового рынка такие решения обеспечивают стабильность, способствуют появлению новых моделей и снижают риски, связанные с импортом комплектующих.

Тенденция к локализации производства становится заметной и у других российских производителей. Как показывает практика, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом обусловлена именно уровнем локализации и налоговой политикой. При этом подтверждено, что производство деталей собственными силами — залог снижения себестоимости и большей устойчивости бизнеса.

В последние годы российские автозаводы сталкивались с перебоями в поставках и ростом цен на импортные комплектующие, что напрямую влияло на стоимость автомобилей. Этот переход позволит не только снизить риски, но и ускорить внедрение новых моделей, повысить качество продукции и установить новые стандарты для отрасли. Для автолюбителей это означает более широкий выбор, стабильные сроки поставок и меньшую зависимость цен от внешних факторов.

Интересно, что тенденция к производству кузовных деталей собственными силами наблюдается не только у крупных игроков. На рынке коммерческого транспорта недавно появился электрофургон с полностью стальным кузовом, рассчитанный на срок эксплуатации до 100 лет. Параллельно вопросы локализации активно обсуждаются и в других сферах — например, в связи с проблемами на платных участках федеральных трасс, которые также влияют на тарифы, цены и выбор автомобилей. Кстати, о том, кто и в каких учреждениях может рассчитывать на внеочередную заправку на АЗС, подробно рассказано в отдельном материале о льготах для водителей .