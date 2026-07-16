УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменят внедорожники и повысят качество кузовов

16 июля 2026, 13:31
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
УАЗ внедрил автоматические прессы: как меняется производство и рынок
Ульяновский автозавод перешел на автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей. Это решение может изменить расстановку сил на рынке, ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта - особенно актуально в условиях нестабильных поставок.
Внедрение автоматических прессов на Ульяновском автозаводе стало одним из самых важных событий для российского автопрома последних лет. Теперь предприятие может самостоятельно производить ключевые кузовные детали, что позволяет ускорить производственный цикл и снизить влияние внешних факторов на выпуск автомобилей.
На заводе установлены четыре современных пресса усилием от 1200 до 2000 тонн, а также отдельный агрегат для изготовления основных элементов кузова — от крыльев до панелей дверей и крыш. За ходом процесса следят шесть промышленных роботов, контроль качества организован дистанционно. Ранее часть комплектующих закупали в Китае, но переход на собственное производство обеспечит снижение зависимости от импорта.
Сенатор Айрат Гибатдинов назвал этот шаг технологическим прорывом для региона и всей отрасли. По его мнению, новые прессы делают предприятия более устойчивыми и снижают влияние мировых рыночных колебаний. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, такие решения становятся особенно актуальными.
Планы УАЗа на ближайшие годы выглядят амбициозно: к 2026 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. В 2026–2027 годах ожидается запуск нового внедорожника Sollers S9 на платформе Sollers ST9, который на зарубежных рынках известен как JAC T9 и JAC JS9.
Переход на автоматизированное производство кузовных деталей — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли. Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе становится шагом к технологическому суверенитету и возможностью производства для других предприятий. В условиях ограничений и трансформации мирового рынка такие решения обеспечивают стабильность, способствуют появлению новых моделей и снижают риски, связанные с импортом комплектующих.
Тенденция к локализации производства становится заметной и у других российских производителей. Как показывает практика, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом обусловлена именно уровнем локализации и налоговой политикой. При этом подтверждено, что производство деталей собственными силами — залог снижения себестоимости и большей устойчивости бизнеса.
В последние годы российские автозаводы сталкивались с перебоями в поставках и ростом цен на импортные комплектующие, что напрямую влияло на стоимость автомобилей. Этот переход позволит не только снизить риски, но и ускорить внедрение новых моделей, повысить качество продукции и установить новые стандарты для отрасли. Для автолюбителей это означает более широкий выбор, стабильные сроки поставок и меньшую зависимость цен от внешних факторов.
Интересно, что тенденция к производству кузовных деталей собственными силами наблюдается не только у крупных игроков. На рынке коммерческого транспорта недавно появился электрофургон с полностью стальным кузовом, рассчитанный на срок эксплуатации до 100 лет. Параллельно вопросы локализации активно обсуждаются и в других сферах — например, в связи с проблемами на платных участках федеральных трасс, которые также влияют на тарифы, цены и выбор автомобилей. Кстати, о том, кто и в каких учреждениях может рассчитывать на внеочередную заправку на АЗС, подробно рассказано в отдельном материале о льготах для водителей .
Похожие материалы UAZ, Соллерс
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
26.03.2026, 18:25
Новые требования к такси в России: какие автомобили допущены к работе с 2026 года
С 1 марта 2026 года перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, расширился за счет новых моделей кроссоверов. Это решение связано с изменениями в законе о локализации и влияет на рынок перевозок. В материале - подробности о новых требованиях и полный список допущенных машин.Читать далее
-
19.03.2026, 09:08
На Ульяновском автозаводе запустили производство сидений для Sollers ST6 и ST8
Российский автопром продолжает наращивать локализацию: на Ульяновском автозаводе стартовало производство сидений для пикапов Sollers ST6 и ST8. Мощность линии - до 40 тысяч комплектов ежегодно. В проекте задействованы отечественные поставщики и современные технологии контроля качества. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
14.03.2026, 18:54
УАЗ внедряет автоматизированные прессы для кузовов: новые возможности производства
Ульяновский автозавод сделал ставку на собственные технологии: запуск новых прессов для кузовных деталей позволит снизить зависимость от импорта и ускорить выпуск автомобилей. Эксперты отмечают, что это важный шаг для отрасли в условиях перемен на рынке.Читать далее
-
31.01.2026, 19:54
Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе
Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
24.08.2025, 19:03
Рамные бюджетники: рейтинг самых дешевых пикапов
Несмотря на снижение продаж пикапов в России почти на треть, интерес к этим универсальным автомобилям остается высоким. В списке из пяти самых доступных новых пикапов цены начинаются от 1,7 миллиона рублей. В условиях экономической нестабильности такие «рабочие лошадки» становятся все более привлекательным выбором как для бизнеса, так и для частных лиц.Читать далее
-
13.08.2025, 16:32
Компания «Соллерс» запустила в Ульяновске собственное производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях УАЗа
Группа «Соллерс» углубляет локализацию своих пикапов ST6 и ST8, запуская производство рам на предприятии УАЗа. Новая линия мощностью 10,5 тысяч рам в год, созданная за 200 млн рублей, обеспечит высокую точность геометрии благодаря полной автоматизации и современному оборудованию. Узнайте подробности проекта.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
30.01.2025, 16:43
На УАЗе начали выпускать по полному циклу пикапы Sollers
В Ульяновске, на территории индустриальной площадки УАЗ стартовала сборка полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 по технологии полного цикла. До дилеров автомобили доберутся в первом квартале 2025 года.Читать далее
-
15.12.2024, 13:42
Названы 5 самых дешевых пикапов в декабре 2024 года в России
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них пока невелик. Но и у этого практичного типа внедорожников есть свои преданные поклонники в нашей стране. Спрос на пикапы в последнее время понемногу растет.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Соллерс
-
24.04.2026, 14:33
Foton Tunland G7 с механикой и бензиновым мотором: дилеры ждут рост интереса
В России стартовали продажи новой модификации Foton Tunland G7 с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Эксперты отмечают, что модель может занять до четверти всех продаж Tunland G7, несмотря на непростую ситуацию на рынке пикапов. Читать далее
-
26.03.2026, 18:25
Новые требования к такси в России: какие автомобили допущены к работе с 2026 года
С 1 марта 2026 года перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, расширился за счет новых моделей кроссоверов. Это решение связано с изменениями в законе о локализации и влияет на рынок перевозок. В материале - подробности о новых требованиях и полный список допущенных машин.Читать далее
-
19.03.2026, 09:08
На Ульяновском автозаводе запустили производство сидений для Sollers ST6 и ST8
Российский автопром продолжает наращивать локализацию: на Ульяновском автозаводе стартовало производство сидений для пикапов Sollers ST6 и ST8. Мощность линии - до 40 тысяч комплектов ежегодно. В проекте задействованы отечественные поставщики и современные технологии контроля качества. Почему это событие может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
14.03.2026, 18:54
УАЗ внедряет автоматизированные прессы для кузовов: новые возможности производства
Ульяновский автозавод сделал ставку на собственные технологии: запуск новых прессов для кузовных деталей позволит снизить зависимость от импорта и ускорить выпуск автомобилей. Эксперты отмечают, что это важный шаг для отрасли в условиях перемен на рынке.Читать далее
-
31.01.2026, 19:54
Sollers ST6: старт производства нового пикапа на Ульяновском автозаводе
Sollers запускает выпуск пятиместного пикапа ST6 на мощностях в Ульяновске. Модель адаптирована под российские условия, отличается надежностью и функциональностью. Почему этот шаг важен для отечественного автопрома - в нашем материале.Читать далее
-
24.08.2025, 19:03
Рамные бюджетники: рейтинг самых дешевых пикапов
Несмотря на снижение продаж пикапов в России почти на треть, интерес к этим универсальным автомобилям остается высоким. В списке из пяти самых доступных новых пикапов цены начинаются от 1,7 миллиона рублей. В условиях экономической нестабильности такие «рабочие лошадки» становятся все более привлекательным выбором как для бизнеса, так и для частных лиц.Читать далее
-
13.08.2025, 16:32
Компания «Соллерс» запустила в Ульяновске собственное производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8 на мощностях УАЗа
Группа «Соллерс» углубляет локализацию своих пикапов ST6 и ST8, запуская производство рам на предприятии УАЗа. Новая линия мощностью 10,5 тысяч рам в год, созданная за 200 млн рублей, обеспечит высокую точность геометрии благодаря полной автоматизации и современному оборудованию. Узнайте подробности проекта.Читать далее
-
09.07.2025, 13:48
УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
За первые шесть месяцев 2025 года российский рынок пикапов сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дилерам удалось реализовать 10 072 автомобиля против 12 340 в 2024-м. В условиях общего спада неожиданным лидером стал китайский бренд JAC. Отечественный УАЗ довольствуется лишь третьим местом.Читать далее
-
30.01.2025, 16:43
На УАЗе начали выпускать по полному циклу пикапы Sollers
В Ульяновске, на территории индустриальной площадки УАЗ стартовала сборка полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 по технологии полного цикла. До дилеров автомобили доберутся в первом квартале 2025 года.Читать далее
-
15.12.2024, 13:42
Названы 5 самых дешевых пикапов в декабре 2024 года в России
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них пока невелик. Но и у этого практичного типа внедорожников есть свои преданные поклонники в нашей стране. Спрос на пикапы в последнее время понемногу растет.Читать далее