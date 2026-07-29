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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 04:26

УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей

УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей

УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменили внедорожники и повысили качество кузовов

УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей

На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.

На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.

Автоматизация производства кузовных деталей на Ульяновском автозаводе стала одним из самых заметных событий для российского автопрома последних лет. Благодаря внедрению четырех современных прессов, усилием от 1200 до 2000 тонн, и отдельного агрегата для изготовления ключевых элементов, предприятие теперь способно самостоятельно выпускать детали — от крыльев до панелей дверей и крыш. Это не только ускоряет производственный цикл, но и снижает влияние внешних факторов на выпуск автомобилей.

За процессом следят шесть промышленных роботов, а контроль качества организован дистанционно. Ранее УАЗ был вынужден закупать часть комплектующих в Китае, однако переход на собственное производство позволил существенно сократить зависимость от импорта. Эксперты называют этот шаг технологическим прорывом для региона и всей отрасли: новые прессы делают предприятие более устойчивым к мировым рыночным колебаниям.

В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, автоматизация становится особенно актуальной. По планам УАЗа, к 2027 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. В 2027-2028 годах ожидается запуск нового внедорожника Sollers S9 на платформе Sollers ST9, который на зарубежных рынках известен как JAC T9 и JAC JS9.

Переход на автоматизированное производство кузовных деталей — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли. Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе становится шагом к технологическому суверенитету и примером для других предприятий. В условиях ограничений и трансформации мирового рынка, такие решения обеспечивают стабильность, способствуют появлению новых моделей и снижают риски, связанные с импортом комплектующих.

Тенденция к локализации производства становится заметной и у других российских производителей. Как показывает практика, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом обусловлена именно уровнем локализации и налоговой политикой. Это подтверждает, что производство деталей собственными силами — ключ к снижению себестоимости и большей устойчивости бизнеса.

В последние годы российские автозаводы сталкивались с перебоями в поставках и ростом цен на импортные комплектующие, что напрямую влияло на стоимость автомобилей. Переход на собственное производство позволит не только снизить эти риски, но и ускорить внедрение новых моделей, повысить качество продукции и задать новые стандарты для отрасли. Для автолюбителей это означает более широкий выбор, стабильные сроки поставок и меньшую зависимость цен от внешних факторов.

Интересно, что стремление развивать производство кузовных деталей собственными силами наблюдается не только у крупных игроков. На рынке коммерческого транспорта недавно появился электрофургон с полностью стальным кузовом, рассчитанный на срок эксплуатации до 100 лет. Параллельно вопросы локализации и занятости активно обсуждаются и в других сферах.

Если исходить из представленной информации, запуск автоматизированных прессов на УАЗе может стать драйвером для всего сектора. Это событие показывает, что российский автопром способен быстро адаптироваться к новым условиям, внедрять современные технологии и формировать собственные стандарты качества. Для рынка это означает не только повышение конкурентоспособности, но и большую устойчивость к внешним шокам. Важно отметить, что подобные шаги могут стать примером для других предприятий, стремящихся к снижению зависимости от импорта и укреплению позиций на внутреннем рынке.

Упомянутые марки: УАЗ
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