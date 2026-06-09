УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменят внедорожники

9 июня 2026, 06:18
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
Ульяновский автозавод установил современные прессы для кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта. Это решение может изменить баланс сил на российском рынке и задать новый стандарт для отрасли.
Ульяновский автозавод сделал заметный шаг вперёд, установив четыре современных пресса для производства кузовных деталей. Это событие вызвало интерес не только среди специалистов, но и среди автолюбителей, ведь речь идёт о реальном снижении зависимости от зарубежных поставщиков и ускорении выпуска автомобилей в России.
На предприятии были смонтированы прессы с усилием от 1200 до 2000 тонн, а также дополнительный отдельный пресс. Теперь завод способен самостоятельно изготавливать ключевые кузовные элементы: крылья, боковины, капоты, крыши, панели дверей и полы. За работой автоматизированной линии следят шесть промышленных роботов, а контроль качества организован дистанционно. Такой уровень автоматизации ранее был недоступен для УАЗа, поэтому часть комплектующих приходилось закупать в Китае.
Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов отметил, что переход на собственное производство кузовных деталей можно считать настоящим технологическим прорывом. Это решение позволяет минимизировать простои, снизить влияние мировых рыночных колебаний и повысить устойчивость предприятия. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, подобные шаги становятся особенно актуальными.
Планы на ближайшие годы выглядят амбициозно: в 2026 году УАЗ рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. В 2026–2027 годах ожидается запуск нового внедорожника Sollers S9 на платформе Sollers ST9 (JAC T9), известного на других рынках как JAC JS9. Внедрение новых прессов и переход на собственные кузовные детали — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли.
Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе — это не только шаг к технологическому суверенитету, но и пример для других предприятий. В условиях ограничений и перемен на мировом рынке такие решения позволяют сохранять стабильность, ускорять выпуск новых моделей и снижать риски, связанные с импортом комплектующих. Это может стать важным фактором для развития всего автопрома в ближайшие годы.
Подобные перемены на заводах становятся трендом: российские производители ищут пути к независимости и устойчивости. Как показывает опыт других компаний, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом связана с локализацией производства и налоговой политикой. Подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о причинах разницы в стоимости китайских автомобилей в соседних странах.
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