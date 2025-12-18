Ульяновский автозавод обновил производство — теперь днища машин защищают роботы

УАЗ внедрил роботов для антикоррозийной обработки: кузова станут долговечнее

На УАЗе установили современные роботы для обработки днища. Завод обещает улучшить защиту кузова. Новое оборудование повысит качество и снизит шум. Подробности о переменах - в нашем материале.

На Ульяновском автозаводе завершился важный этап модернизации - здесь установили новейшие роботизированные комплексы, которые займутся нанесением мастики на днища автомобилей. Теперь обработка кузовов моделей УАЗ и Sollers будет происходить автоматически, что должно заметно повысить качество покрытия.

Ранее подобные операции выполнялись вручную, и результат часто зависел от человеческого фактора. С переходом на роботов завод рассчитывает добиться более равномерного и прочного слоя мастики, что особенно важно для защиты от коррозии. Кроме того, автоматизация процесса позволит снизить уровень шума и вибраций в салоне, что положительно скажется на комфорте водителей и пассажиров.

Как сообщает Российская Газета, запуск новых комплексов стал частью масштабной программы по обновлению производственных линий. Внедрение современных технологий - не просто шаг к улучшению качества, но и способ повысить устойчивость предприятия в условиях массового выпуска автомобилей.

В ближайшее время специалисты проведут пуско-наладочные работы, после чего оборудование начнет работать в полную силу. Ожидается, что благодаря этим изменениям автомобили УАЗ и Sollers будут лучше защищены от воздействия влаги и реагентов, а значит, прослужат дольше без появления ржавчины.

Модернизация окрасочного производства - это не только забота о долговечности машин, но и вклад в повышение конкурентоспособности бренда на рынке. Ульяновский автозавод продолжает двигаться вперед, внедряя современные решения и делая ставку на качество.