Ульяновский автозавод обновил производство — теперь днища машин защищают роботы

18 декабря 2025, 18:17
УАЗ внедрил роботов для антикоррозийной обработки: кузова станут долговечнее
УАЗ внедрил роботов для антикоррозийной обработки: кузова станут долговечнее
На УАЗе установили современные роботы для обработки днища. Завод обещает улучшить защиту кузова. Новое оборудование повысит качество и снизит шум. Подробности о переменах - в нашем материале.
На Ульяновском автозаводе завершился важный этап модернизации - здесь установили новейшие роботизированные комплексы, которые займутся нанесением мастики на днища автомобилей. Теперь обработка кузовов моделей УАЗ и Sollers будет происходить автоматически, что должно заметно повысить качество покрытия.
Ранее подобные операции выполнялись вручную, и результат часто зависел от человеческого фактора. С переходом на роботов завод рассчитывает добиться более равномерного и прочного слоя мастики, что особенно важно для защиты от коррозии. Кроме того, автоматизация процесса позволит снизить уровень шума и вибраций в салоне, что положительно скажется на комфорте водителей и пассажиров.
Как сообщает Российская Газета, запуск новых комплексов стал частью масштабной программы по обновлению производственных линий. Внедрение современных технологий - не просто шаг к улучшению качества, но и способ повысить устойчивость предприятия в условиях массового выпуска автомобилей.
В ближайшее время специалисты проведут пуско-наладочные работы, после чего оборудование начнет работать в полную силу. Ожидается, что благодаря этим изменениям автомобили УАЗ и Sollers будут лучше защищены от воздействия влаги и реагентов, а значит, прослужат дольше без появления ржавчины.
Модернизация окрасочного производства - это не только забота о долговечности машин, но и вклад в повышение конкурентоспособности бренда на рынке. Ульяновский автозавод продолжает двигаться вперед, внедряя современные решения и делая ставку на качество.
19.12.2025, 21:50
HondaJet обновляет старейшие бизнес-джеты до уровня Elite S с новыми возможностями
HondaJet совершил прорыв, впервые использовав полностью экологичное топливо. Теперь компания готовит еще одно новшество для владельцев старых самолетов. Какие изменения ждут бизнес-джеты, пока держится в секрете. Ожидается, что обновление порадует операторов и откроет новые возможности.Читать далее
19.12.2025, 20:56
Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485
Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.Читать далее
19.12.2025, 20:19
Первый полет нового VTOL от Embraer: революция в городской мобильности уже началась
Городская мобильность меняется на глазах. VTOL-аппараты Embraer выходят на новый уровень. Инновации и поддержка государства ускоряют прогресс. Ожидания от летающих такси становятся реальностью. Что принесет первый успешный полет?Читать далее
19.12.2025, 20:07
В российских автосалонах исчезли новогодние скидки и акции для покупателей
В этом декабре автосалоны не радуют щедрыми акциями. Скидки стали редкостью, а предложения — точечными. Причины кроются в дефиците и высоком спросе. Рассказываем, что происходит на рынке.Читать далее
19.12.2025, 20:02
Ram интригует загадочным тизером: возвращается ли легендарный TRX или нас ждет сюрприз
Ram опубликовал загадочный тизер с пустыней и намеком на возрождение мощи. Компания не раскрывает подробностей, подогревая интерес к новинке. Поклонники гадают: это возвращение TRX или нечто совершенно новое? Ожидание интригует, а детали держатся в секрете.Читать далее
19.12.2025, 19:57
Pontiac GTO с редким цветом Judge оказался не тем, чем кажется на первый взгляд
Этот Pontiac GTO сразу привлекает внимание коллекционеров. Но за яркой внешностью скрывается интересная история. Автомобиль был окрашен в цвет, созданный для Judge, но Judge'ем не является. В чем подвох? Подробности удивят даже знатоков.Читать далее
19.12.2025, 19:50
Житель Калифорнии купил новый BMW M3 за 80 тысяч долларов и выставил на продажу после 6 000 км
В Калифорнии выставлен на продажу почти новый BMW M3. Владелец проехал на нем всего 3700 миль (около 6 000 км). Автомобиль выделяется необычной расцветкой кузова. Покупатель потратил на машину почти 80 тысяч долларов. Необычный лот уже вызвал споры среди автолюбителей.Читать далее
19.12.2025, 19:39
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины
Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.Читать далее
19.12.2025, 19:20
Как старый автобус чуть не стал провалом, а превратился в уютный дом на колесах
В условиях, когда покупка квартиры становится недоступной, все больше людей ищут альтернативные варианты жилья. Жизнь в автобусе набирает популярность, но не все проекты оказываются удачными. За красивыми фото часто скрываются серьезные проблемы. В этом материале - история одного автобуса, который едва не стал катастрофой, но был спасен и превратился в настоящий дом.Читать далее
19.12.2025, 19:12
Редкие «Москвичи»: какие уникальные модели АЗЛК так и не увидели массового выпуска
Какие автомобили «Москвич» так и не попали на дороги? Эксперт поделился списком самых необычных и редких моделей АЗЛК. Некоторые из них могли изменить представление о советском автопроме. Подробности – в нашем материале.Читать далее
