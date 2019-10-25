25 октября 2019, 23:34
УАЗ вновь показал полицейский «Патриот»
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Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод весной уже демонстрировал версию внедорожника «Патриот», специально подготовленную для работы в дорожно-патрульной службе. Сейчас автомобиль привезли в Екатеринбург на международный форум «Дорога-2019».
Фото: УАЗ
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Список базового оснащения «Патриота» для ДПС включает в себя: громкоговоритель и видеорегистратор, который снимает, как ситуацию перед автомобилем, так и в салоне. Первый и второй ряд сидений разделены перегородкой. Она должна предотвратить нападение на сотрудников ДПС. Дополнительно «Патриот» ДПС можно оснастить лебедкой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, радаром, радиостанцией и подогревателем двигателя. Автомобили оформлены в цветах ДПС.
В Екатеринбурге представили аналогичный внедорожник. Как сообщает пресс-служба УАЗа, проходящий здесь международный форум «Дорога-2019» как отправная точка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» послужил образцовой площадкой для демонстрации УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС. При этом версии с автоматической коробкой передач полицейским пока не предложили.
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