Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
25 октября 2019, 23:34

УАЗ вновь показал полицейский «Патриот»

  • 98
  • 0
Фото: УАЗ
Ульяновский автозавод весной уже демонстрировал версию внедорожника «Патриот», специально подготовленную для работы в дорожно-патрульной службе. Сейчас автомобиль привезли в Екатеринбург на международный форум «Дорога-2019».
УАЗ вновь показал полицейский Патриот

Фото: УАЗ

Ранее мы писали
Компания Renault представила в Москве на выставке «Интерполитех» опытный образец спецавтомобиля, построенного ...
Читать далее
В апреле 2019 года в Москве на IV конференции «Безопасная дорога» УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» для ДПС. Автомобиль построили на базе стандартного внедорожника 2019 модельного года. Как и все обновленные «Патриоты», полицейские автомобили получили более мощные двигатели – отдача 2,7-литрового мотора возросла со 135 до 150 л.с. Внедорожники оснастили модернизированной коробкой передач и новой подвеской. 

Список базового оснащения «Патриота» для ДПС включает в себя: громкоговоритель и видеорегистратор, который снимает, как ситуацию перед автомобилем, так и в салоне. Первый и второй ряд сидений разделены перегородкой. Она должна предотвратить нападение на сотрудников ДПС. Дополнительно «Патриот» ДПС можно оснастить лебедкой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, радаром, радиостанцией и подогревателем двигателя. Автомобили оформлены в цветах ДПС.

В Екатеринбурге представили аналогичный внедорожник. Как сообщает пресс-служба УАЗа, проходящий здесь международный форум «Дорога-2019» как отправная точка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» послужил образцовой площадкой для демонстрации УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС. При этом версии с автоматической коробкой передач полицейским пока не предложили.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
Александр
Что купить весной? Главные новинки авторынка марта 2019 года
заз в честь выборов на украине стал стоить 85000р, от порошенко для россиян подарок
дамир
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Обзор зимних шин сезона 19/20. Что купить?
Интервью с Яном Прохазкой, главой марки Skoda в России
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
УАЗ вновь показал полицейский «Патриот»
{{material_127939}}В апреле 2019 года в Москве на IV конференции «Безопасная дорога» УАЗ впервые продемонстрировал обновленный «Патриот» для ДПС. Автомобиль построили на базе стандартного внедорожника 2019 модельного года. Как и все обновленные «Патриоты», полицейские автомобили получили более мощные двигатели – отдача 2,7-литрового мотора возросла со 135 до 150 л.с. Внедорожники оснастили модернизированной коробкой передач и новой подвеской. Список базового оснащения «Патриота» для ДПС включает в себя: громкоговоритель и видеорегистратор, который снимает, как ситуацию перед автомобилем, так и в салоне. Первый и второй ряд сидений разделены перегородкой. Она должна предотвратить нападение на сотрудников ДПС. Дополнительно «Патриот» ДПС можно оснастить лебедкой, автоматической системой пожаротушения моторного отсека, радаром, радиостанцией и подогревателем двигателя. Автомобили оформлены в цветах ДПС.В Екатеринбурге представили аналогичный внедорожник. Как сообщает пресс-служба УАЗа, проходящий здесь международный форум «Дорога-2019» как отправная точка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» послужил образцовой площадкой для демонстрации УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС. При этом версии с автоматической коробкой передач полицейским пока не предложили.
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Краснодар Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.