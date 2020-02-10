10 февраля 2020, 10:05
УАЗ возобновил работу после модернизации
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Ульяновский автозавод с 10 февраля возобновляет производство автомобилей. В течение последнего месяца на предприятии проводили плановые ремонтно-профилактические работы.
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Ульяновский автозавод анонсировал новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья ...Читать далее
Автомобили УАЗ пользуются в России стабильным спросом. По итогам 2019 года отечественные дилеры реализовали 38,9 тыс. автомобилей УАЗ. Объем экспорта увеличился на 29%. В январе нынешнего года было продано 1,9 тыс. автомобилей марки или ровно столько же, как и в январе 2019-го.
Недавно компания анонсировала сразу две специальные версии. Сначала к 200-летию открытия Антарктиды выпустили лимитированную серию из двухсот внедорожников «Патриот» Antarctic Edition с дополнительным отопителем и подогревами в белом цвете «металлик» по цене от 1 062 000 рублей. Затем компания анонсировала новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья «Экспедиция». Новинка построена на базе «Комби» и получил набор внедорожных опций. Цены начинаются от 974 900 рублей.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
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