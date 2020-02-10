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10 февраля 2020, 10:05

УАЗ возобновил работу после модернизации

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Ульяновский автозавод с 10 февраля возобновляет производство автомобилей. В течение последнего месяца на предприятии проводили плановые ремонтно-профилактические работы.
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Как сообщили агентству «Автостат» в пресс-службе компании «Соллерс», с сегодняшнего дня на УАЗе возобновляется сборка автомобилей, приостановленная с 9 января. За это время на предприятии прошла плановая инвентаризация, а также был проведен комплекс ремонтно-профилактических работ.

Автомобили УАЗ пользуются в России стабильным спросом. По итогам 2019 года отечественные дилеры реализовали 38,9 тыс. автомобилей УАЗ. Объем экспорта увеличился на 29%. В январе нынешнего года было продано 1,9 тыс. автомобилей марки или ровно столько же, как и в январе 2019-го.
  
Недавно компания анонсировала сразу две специальные версии. Сначала к 200-летию открытия Антарктиды выпустили лимитированную серию из двухсот внедорожников «Патриот» Antarctic Edition с дополнительным отопителем и подогревами в белом цвете «металлик» по цене от 1 062 000 рублей. Затем компания анонсировала новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья «Экспедиция». Новинка построена на базе «Комби» и получил набор внедорожных опций. Цены начинаются от  974 900 рублей. 


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Стреляет в карбюратор в чем проблема? Проверил головку, заменил прокладку коллектора, карбюратор, катушку зажигания, трамблер проверил зажигание. В чем проблема?
Александр
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ возобновил работу после модернизации
{{material_128826}}Как сообщили агентству «Автостат» в пресс-службе компании «Соллерс», с сегодняшнего дня на УАЗе возобновляется сборка автомобилей, приостановленная с 9 января. За это время на предприятии прошла плановая инвентаризация, а также был проведен комплекс ремонтно-профилактических работ.Автомобили УАЗ пользуются в России стабильным спросом. По итогам 2019 года отечественные дилеры реализовали 38,9 тыс. автомобилей УАЗ. Объем экспорта увеличился на 29%. В январе нынешнего года было продано 1,9 тыс. автомобилей марки или ровно столько же, как и в январе 2019-го.  Недавно компания анонсировала сразу две специальные версии. Сначала к 200-летию открытия Антарктиды выпустили лимитированную серию из двухсот внедорожников «Патриот» Antarctic Edition с дополнительным отопителем и подогревами в белом цвете «металлик» по цене от 1 062 000 рублей. Затем компания анонсировала новую версию модели УАЗ СГР «Буханка», предназначенную для тяжелого бездорожья «Экспедиция». Новинка построена на базе «Комби» и получил набор внедорожных опций. Цены начинаются от  974 900 рублей. 
2020-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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