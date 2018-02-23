УАЗ выпустил дизайнерскую линию одежды
Ульяновский автозавод запустил собственный интернет-магазин одежды. Здесь можно купить футболки, худи или толстовки, которые создали российские дизайнеры, вдохновленные историей легендарной марки и ее автомобилями.
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Создатель коллекции, дизайнер Милы Выборных, адресовала свои модели любителям активного отдыха, стремящимся к приключениям и новым впечатлениям. Сейчас на сайте представлена одежда для активного образа жизни: спортивные костюмы, толстовки, худи, свитшоты, майки и шапки. Есть модели с изображением внедорожников или Кости Цзю, а также с надписями: «Никогда не сдавайся» и «Две легенды – один характер».
Все они сочетаются друг с другом. Можно легко подобрать комплект, а можно и носить по отдельности. Коллекция одежды УАЗ адресована преимущественно мужчинам. Но небольшие размеры вполне подойдут и женщинам. Первых 20 покупателей нового магазина ждет приятный сюрприз. Они получат оригинальные боксерские перчатки с автографом Кости Цзю.
Автопроизводители во все мире периодически выпускают собственные модные коллекции в сотрудничестве с известными производителями одежды и обуви. Например, BMW давно работает с Puma. Lamborghini недавно выпустил совместно с Hettabretz коллекцию обуви и кожаных курток, приуроченную к выходу на рынок кроссовера Urus.
С конца 2013 года КАМАЗ выпускает собственную коллекцию спортивной одежды под брендом KAMAZ sport. Хлопковые футболки, флисовые куртки и другую молодёжную одежду можно заказать в интернет-магазине или купить в дилерском центре.
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