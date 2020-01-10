10 января 2020, 00:30
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
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Фото: forum.nedoma.ru
Ульяновский автозавод готовит для «Патриота» новую спецверсию. Белоснежный внедорожник посвятят 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года.
Фото: arus.ru
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По информации журналистов «За рулем», в список штатного оборудования войдет экспедиционный багажник на крыше и лестница на пятой двери, обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, а также дополнительный отопитель салона. Кроме того, о принадлежности к спецверсии будут свидетельствовать логотипы на кузове и в интерьере.
Немного истории. Русская антарктическая экспедиция отправилась на поиски неизвестного южного континента в июле 1819 года из Кронштадта. Главной ее целью стало доказать существование Terra Australia Incognita – таинственной земли на Южном полюсе. Еще в 1761 году Михаил Ломоносов обосновал такую возможность тем, что в южных морях наблюдается большое скопление «падунов» или айсбергов – огромных глыб льда, которые обычно откалываются от обледеневших берегов.
16 января (28 января по старому стилю) 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева достигли берегов шестого континента, который они сначала назвали «льдинный материк». В середине XIX века о нем говорили как об «Антарктическом материке» - от греческого слова «антарктикос», что означало лежащий напротив севера или Арктики. Современное название у Антарктиды появилось лишь спустя 70 лет после ее открытия.
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