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10 января 2020, 00:30

УАЗ выпустит антарктический «Патриот»

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Фото: forum.nedoma.ru
Ульяновский автозавод готовит для «Патриота» новую спецверсию. Белоснежный внедорожник посвятят 200-летию открытия Антарктиды кругосветной экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в январе 1820 года.
УАЗ выпустит антарктический Патриот

Фото: arus.ru

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Очередная лимитированная серия УАЗ «Патриот» будет выпускаться исключительно в белом цвете с черными колесными дисками. Официальных фотографий новинки пока нет. Известно лишь, что ее построят на одной из «средних» комплектаций, а все допы обойдутся дешевле, чем если покупать их по отдельности.

По информации журналистов «За рулем», в список штатного оборудования войдет экспедиционный багажник на крыше и лестница на пятой двери, обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, а также дополнительный отопитель салона. Кроме того, о принадлежности к спецверсии будут свидетельствовать логотипы на кузове и в интерьере.

Немного истории. Русская антарктическая экспедиция отправилась на поиски неизвестного южного континента в июле 1819 года из Кронштадта. Главной ее целью стало доказать существование Terra Australia Incognita – таинственной земли на Южном полюсе. Еще в 1761 году Михаил Ломоносов обосновал такую возможность тем, что в южных морях наблюдается большое скопление «падунов» или айсбергов – огромных глыб льда, которые обычно откалываются от обледеневших берегов. 

16 января (28 января по старому стилю) 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева достигли берегов шестого континента, который они сначала назвали «льдинный материк». В середине XIX века о нем говорили как об «Антарктическом материке» - от греческого слова «антарктикос», что означало лежащий напротив севера или Арктики. Современное название у Антарктиды появилось лишь спустя 70 лет после ее открытия.

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УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
{{material_128116}}Очередная лимитированная серия УАЗ «Патриот» будет выпускаться исключительно в белом цвете с черными колесными дисками. Официальных фотографий новинки пока нет. Известно лишь, что ее построят на одной из «средних» комплектаций, а все допы обойдутся дешевле, чем если покупать их по отдельности.По информации журналистов «За рулем», в список штатного оборудования войдет экспедиционный багажник на крыше и лестница на пятой двери, обогрев руля, ветрового стекла, передних и задних сидений, а также дополнительный отопитель салона. Кроме того, о принадлежности к спецверсии будут свидетельствовать логотипы на кузове и в интерьере.Немного истории. Русская антарктическая экспедиция отправилась на поиски неизвестного южного континента в июле 1819 года из Кронштадта. Главной ее целью стало доказать существование Terra Australia Incognita – таинственной земли на Южном полюсе. Еще в 1761 году Михаил Ломоносов обосновал такую возможность тем, что в южных морях наблюдается большое скопление «падунов» или айсбергов – огромных глыб льда, которые обычно откалываются от обледеневших берегов. 16 января (28 января по старому стилю) 1820 года шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева достигли берегов шестого континента, который они сначала назвали «льдинный материк». В середине XIX века о нем говорили как об «Антарктическом материке» - от греческого слова «антарктикос», что означало лежащий напротив севера или Арктики. Современное название у Антарктиды появилось лишь спустя 70 лет после ее открытия.
2020-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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