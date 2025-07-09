УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году

15.12.2024, 13:42

Названы 5 самых дешевых пикапов в декабре 2024 года в России

Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них пока невелик. Но и у этого практичного типа внедорожников есть свои преданные поклонники в нашей стране. Спрос на пикапы в последнее время понемногу растет.Читать далее