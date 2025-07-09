УАЗ занял лишь третье место по продажам пикапов в России в 2025 году
Второе место досталось Great Wall с результатом 1 662 проданных пикапа и падением на 54%. Пикапы УАЗ разошлись тиражом в 1 241 экземпляр, что на 38% меньше, чем в первой половине прошлого года. Замыкают пятерку лидеров пикапы Sollers (1 220 шт., +12%) и Foton (1 002 шт., +293%). Последний показал рекордный, почти четырехкратный, рост среди всех участников.
Что касается конкретных моделей, то абсолютным фаворитом несмотря на солидную стартовую цену в 3 449 000 рублей стал JAC T9: за полгода было реализовано 1 540 экземпляров (+464%). На втором месте – «родной» УАЗ Пикап (от 1 584 000 рублей), чьи продажи составили 1 241 машину, но с ощутимым снижением (-38%). Далее следуют Great Wall Poer (1 165 шт., -53%) за минимум 3 349 000 рублей, Sollers ST6 (1 138 шт., +5%) за 2 380 000 рублей и Foton Tunland (994 шт., +330%) за 2 898 500 рублей.
-
20.03.2025, 08:21
Sollers раскрыл подробности о новом 7-местном внедорожнике на базе пикапа
Компания Sollers поделилась подробностями проекта большого рамного внедорожника, серийное производство которого планируют запустить в Ульяновске до конца текущего года. В продажу новинка поступит в начале 2026-го.Читать далее
-
19.03.2025, 00:02
Размер имеет значение: Foton Tunland V7/V9 – достойная альтернатива Ford F-150
Компания «МБ Рус», официальный дистрибьютор Foton в России, представила новые пикапы Tunland V7 и V9. Модели стилизованы под американский Ford F-150, построены на рамной платформе и выделяются богатым оснащением. Старт продаж запланирован на второй квартал 2025 года.Читать далее
-
14.03.2025, 16:25
Обновленный Great Wall Poer впервые предложат в России с бензиновым мотором
В России стартовали продажи обновленного пикапа Great Wall Poer. Внедорожники представлены в дилерской сети Haval City. Все автомобили оснащены полным приводом и имеют рамную конструкцию. Впервые в России предложат бензиновую версию с 218-сильным мотором и «автоматом».Читать далее
-
30.01.2025, 16:43
На УАЗе начали выпускать по полному циклу пикапы Sollers
В Ульяновске, на территории индустриальной площадки УАЗ стартовала сборка полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 по технологии полного цикла. До дилеров автомобили доберутся в первом квартале 2025 года.Читать далее
-
19.12.2024, 07:15
Сборка внедорожников УАЗ на Кубе стартует в феврале 2025 года
Ульяновский автозавод планирует организовать автомобильное производство на Кубе. Первая партия оборудования уже прибыла на Остров Свободы. Сборку машин рассчитывают начать в феврале 2025 года.Читать далее
-
15.12.2024, 13:42
Названы 5 самых дешевых пикапов в декабре 2024 года в России
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них пока невелик. Но и у этого практичного типа внедорожников есть свои преданные поклонники в нашей стране. Спрос на пикапы в последнее время понемногу растет.Читать далее
-
20.03.2025, 08:21
Sollers раскрыл подробности о новом 7-местном внедорожнике на базе пикапа
Компания Sollers поделилась подробностями проекта большого рамного внедорожника, серийное производство которого планируют запустить в Ульяновске до конца текущего года. В продажу новинка поступит в начале 2026-го.Читать далее
-
19.03.2025, 00:02
Размер имеет значение: Foton Tunland V7/V9 – достойная альтернатива Ford F-150
Компания «МБ Рус», официальный дистрибьютор Foton в России, представила новые пикапы Tunland V7 и V9. Модели стилизованы под американский Ford F-150, построены на рамной платформе и выделяются богатым оснащением. Старт продаж запланирован на второй квартал 2025 года.Читать далее
-
14.03.2025, 16:25
Обновленный Great Wall Poer впервые предложат в России с бензиновым мотором
В России стартовали продажи обновленного пикапа Great Wall Poer. Внедорожники представлены в дилерской сети Haval City. Все автомобили оснащены полным приводом и имеют рамную конструкцию. Впервые в России предложат бензиновую версию с 218-сильным мотором и «автоматом».Читать далее
-
30.01.2025, 16:43
На УАЗе начали выпускать по полному циклу пикапы Sollers
В Ульяновске, на территории индустриальной площадки УАЗ стартовала сборка полноприводных пикапов Sollers ST6 и Sollers ST8 по технологии полного цикла. До дилеров автомобили доберутся в первом квартале 2025 года.Читать далее
-
19.12.2024, 07:15
Сборка внедорожников УАЗ на Кубе стартует в феврале 2025 года
Ульяновский автозавод планирует организовать автомобильное производство на Кубе. Первая партия оборудования уже прибыла на Остров Свободы. Сборку машин рассчитывают начать в феврале 2025 года.Читать далее
-
15.12.2024, 13:42
Названы 5 самых дешевых пикапов в декабре 2024 года в России
Пикапы пользуются бешеной популярностью в США, в России спрос на них пока невелик. Но и у этого практичного типа внедорожников есть свои преданные поклонники в нашей стране. Спрос на пикапы в последнее время понемногу растет.Читать далее
- 2 225 000 РGreat Wall Poer 2023 в Москве
- 2 495 000 РGreat Wall Poer 2021 в Москве
- 2 700 000 РGreat Wall Poer 2022 в Москве
- 2 980 000 РGreat Wall Poer 2023 в Москве
- 2 420 000 РGreat Wall Poer King Kong 2023 в Москве
- 3 120 000 РGreat Wall Poer 2023 в Москве
- 2 850 000 РGreat Wall Poer 2021 в Москве
- 5 550 000 РFoton Tunland G9 2024 в Москве
- 3 399 000 РGreat Wall Poer 2024 в Москве
- 3 205 000 РGreat Wall Poer King Kong 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий