22 января 2020, 00:01
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось патентное изображение еще одного элемента внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного как «Русский Прадо».
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
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Журнал 110km.ru уже рассказывал о новой оптике и бамперах, модернизированном центральном тоннеле с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новых вариантах мультимедийной системы, электронном стояночном тормозе с функцией Auto Hold и о новых блоках управления климатической установкой и опциями комфорта.
Как уточнил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин, внедорожник получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску, модернизированный салон, иную оптику и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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