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22 января 2020, 00:01

УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»

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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось патентное изображение еще одного элемента внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, известного как «Русский Прадо».
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового Патриота
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О планах Ульяновского автозавода представить новый внедорожник было известно давно, но весной 2019 года гендиректор ...
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Премьеру внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения ждать еще долго. Автомобиль выйдет на рынок, в лучшем случае, ближе к концу 2021 года. А пока Ульяновский автозавод шаг за шагом патентует все новые и новые элементы экстерьера и оформления салона. Сейчас опубликовано патентное изображение блока переключателей с кнопками обогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также с кнопкой аварийной сигнализации.

Журнал 110km.ru уже рассказывал о новой оптике и бамперах, модернизированном центральном тоннеле с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новых вариантах мультимедийной системы, электронном стояночном тормозе с функцией Auto Hold и о новых блоках управления климатической установкой и опциями комфорта.
 
Как уточнил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин, внедорожник получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску, модернизированный салон, иную оптику и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
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Auto
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Влад Войтко
«Русский Прадо»: запатентованы новые элементы интерьера
Пускай регистрируют, что хотят. Банка со ржавыми гвоздями. Сдуру поменял Mitsubishi ASX полной комплектации на Patriot. Да опций там было "Крузак" отдыхает. Но качество.... Три раза по гарантии за год менял мультимедиа, после 5 тысяч посыпался ГРМ, АКБ гавкнула ровно через неделю после гарантийного 1 ...
Александр
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УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
{{material_128401}}Премьеру внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения ждать еще долго. Автомобиль выйдет на рынок, в лучшем случае, ближе к концу 2021 года. А пока Ульяновский автозавод шаг за шагом патентует все новые и новые элементы экстерьера и оформления салона. Сейчас опубликовано патентное изображение блока переключателей с кнопками обогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также с кнопкой аварийной сигнализации.Журнал 110km.ru уже рассказывал о новой оптике и бамперах, модернизированном центральном тоннеле с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новых вариантах мультимедийной системы, электронном стояночном тормозе с функцией Auto Hold и о новых блоках управления климатической установкой и опциями комфорта. Как уточнил исполнительный директор УАЗа Алексей Спирин, внедорожник получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску, модернизированный салон, иную оптику и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют.
2020-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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