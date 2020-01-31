Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
31 января 2020, 07:18

УАЗ запатентовал капот «Русского Прадо»

  • 71
  • 0
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения капота внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, прозванного с подачи главы Sollers Вадима Швецова «Русским Прадо».
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
УАЗ запатентовал капот Русского Прадо
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод опубликовал стоимость внедорожника «Патриот» в лимитированном исполнении Antarctic Edition ...
Читать далее
Ульяновский автозавод продолжает постепенно раскрывать внешность нового «Патриота». Теперь мы знаем, что внедорожник получит совершенно новый капот. Он выглядит более объемным и рельефным по сравнению с капотом нынешнего «Патриота». Ранее стало известно, что новинка получит принципиально иную светодиодную оптику, бамперы и крылья. 

УАЗ уже запатентовал блок переключателей с кнопками обогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также с кнопкой аварийной сигнализации. Известно, как будет выглядеть в новом внедорожнике центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новая мультимедийная система, кнопка электронного стояночного тормоза с функцией Auto Hold и новый блок управления климатической установкой и опциями комфорта.

Как ожидается, внедорожник нового поколения получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют. Продажи новинки начнутся во второй половине 2021 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум УАЗ 3163 Патриот
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Auto
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
УАЗ выпустит антарктический «Патриот»
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Влад Войтко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы UAZ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
ДТП будут оформлять с помощью ЭРА-ГЛОНАСС
Сколько просят за второе поколение Toyota RAV4?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа УАЗ Патриот
Объявления о продаже УАЗ Патриот
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 69 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 31 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
УАЗ запатентовал капот «Русского Прадо»
{{material_128677}}Ульяновский автозавод продолжает постепенно раскрывать внешность нового «Патриота». Теперь мы знаем, что внедорожник получит совершенно новый капот. Он выглядит более объемным и рельефным по сравнению с капотом нынешнего «Патриота». Ранее стало известно, что новинка получит принципиально иную светодиодную оптику, бамперы и крылья. УАЗ уже запатентовал блок переключателей с кнопками обогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также с кнопкой аварийной сигнализации. Известно, как будет выглядеть в новом внедорожнике центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новая мультимедийная система, кнопка электронного стояночного тормоза с функцией Auto Hold и новый блок управления климатической установкой и опциями комфорта.Как ожидается, внедорожник нового поколения получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют. Продажи новинки начнутся во второй половине 2021 года.
2020-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Тамбов Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться