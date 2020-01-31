31 января 2020, 07:18
УАЗ запатентовал капот «Русского Прадо»
- 71
- 0
В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения капота внедорожника УАЗ «Патриот» нового поколения, прозванного с подачи главы Sollers Вадима Швецова «Русским Прадо».
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод опубликовал стоимость внедорожника «Патриот» в лимитированном исполнении Antarctic Edition ...Читать далее
УАЗ уже запатентовал блок переключателей с кнопками обогрева передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также с кнопкой аварийной сигнализации. Известно, как будет выглядеть в новом внедорожнике центральный тоннель с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, новая мультимедийная система, кнопка электронного стояночного тормоза с функцией Auto Hold и новый блок управления климатической установкой и опциями комфорта.
Как ожидается, внедорожник нового поколения получит более прочную раму, независимую переднюю подвеску и абсолютно новый турбомотор. Силовой агрегат уже разработан, прошёл испытания и будет предлагаться в двух вариантах мощности. На автомобиль текущего поколения его ставить не планируют. Продажи новинки начнутся во второй половине 2021 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Получается белый экспедиционный Патриот?) С черными дисками наверное интересно будет смотреться. Хотелось бы узнать цену и какая трансмиссия будет у него.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве