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14 ноября 2019, 22:40

УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»

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Фото: УАЗ
В базе Роспатента появились зарегистрированные изображения новых деталей будущего внедорожника Ульяновского автозавода, который прозвали «Русским Прадо». Автомобиль получит задние светодиодные фонари и бампер оригинальной формы.
УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо

Фото: Роспатент

УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо
УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо
УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо
УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо
УАЗ запатентовал новые детали Русского Прадо
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УАЗ запатентовал новые задние фонари с блоками строгой формы, с двойной С-образной графикой светодиодов и лаконичными белыми прямоугольниками в центре. Фонари нижним торцом будут непосредственного примыкать к заднему бамперу, который также отличается новой для моделей УАЗа конфигурацией. Можно предположить, что и кузовные элементы кормы будут самобытными.

Месяцем ранее в базе Роспатента появились изображения передней светодиодной оптики, модернизированного центрального тоннеля с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, двух новых вариантов медиасистемы и даже электронного стояночного тормоза.

Как пообещал глава Sollers Вадим Швецов, новый внедорожник по классу будет соответствовать японскому Land Cruiser Prado, а по цене - китайским полноприводным вседорожникам (1,5 млн рублей). Его построят на совершенно новой платформе, которая ляжет в основу целого семейства автомобилей Ульяновского автозавода. В новую линейку также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей - государственные субсидии. В работе над проектом принимают участие сотрудники НАМИ и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).


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Отзывы по теме
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NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»
{{material_127864}}УАЗ запатентовал новые задние фонари с блоками строгой формы, с двойной С-образной графикой светодиодов и лаконичными белыми прямоугольниками в центре. Фонари нижним торцом будут непосредственного примыкать к заднему бамперу, который также отличается новой для моделей УАЗа конфигурацией. Можно предположить, что и кузовные элементы кормы будут самобытными.Месяцем ранее в базе Роспатента появились изображения передней светодиодной оптики, модернизированного центрального тоннеля с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, двух новых вариантов медиасистемы и даже электронного стояночного тормоза.Как пообещал глава Sollers Вадим Швецов, новый внедорожник по классу будет соответствовать японскому Land Cruiser Prado, а по цене - китайским полноприводным вседорожникам (1,5 млн рублей). Его построят на совершенно новой платформе, которая ляжет в основу целого семейства автомобилей Ульяновского автозавода. В новую линейку также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей - государственные субсидии. В работе над проектом принимают участие сотрудники НАМИ и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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