14 ноября 2019, 22:40
УАЗ запатентовал новые детали «Русского Прадо»
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Фото: УАЗ
В базе Роспатента появились зарегистрированные изображения новых деталей будущего внедорожника Ульяновского автозавода, который прозвали «Русским Прадо». Автомобиль получит задние светодиодные фонари и бампер оригинальной формы.
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
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Месяцем ранее в базе Роспатента появились изображения передней светодиодной оптики, модернизированного центрального тоннеля с воздуховодами и USB-розетками для пассажиров второго ряда, двух новых вариантов медиасистемы и даже электронного стояночного тормоза.
Как пообещал глава Sollers Вадим Швецов, новый внедорожник по классу будет соответствовать японскому Land Cruiser Prado, а по цене - китайским полноприводным вседорожникам (1,5 млн рублей). Его построят на совершенно новой платформе, которая ляжет в основу целого семейства автомобилей Ульяновского автозавода. В новую линейку также войдут пикап, фургон, кроссовер и минивен. Бюджет составит порядка 7 млрд рублей, из которых 160 млн рублей - государственные субсидии. В работе над проектом принимают участие сотрудники НАМИ и Центра компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ).
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