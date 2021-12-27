УАЗ запатентовал новый фургон
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: Роспатент
Фото: УАЗ
Никаких изменений в конструкцию шасси не вносили. Стеклопластиковый модуль на стальном несущем каркасе установлен на стандартные места рамы УАЗ «Профи». Стенки изнутри обшиты износостойким покрытием, на полу – бакелитовая влагозащитная фанера. Все возможное электрооборудование и светотехника подключаются в штатный разъем электропроводки. Опционально можно докупить комплект рейлингов и поперечин для установки багажника на крышу с нагрузкой до 50 кг; теплоизоляцию; комплект напольных такелажных реек и крепежа для груза.
Новая версия УАЗ «Профи» оснащается штатным 150-сильным агрегатом ЗМЗ Про, работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом c понижающим рядом в раздаточной коробке. Стоимость официально не называется, но можно предположить, что она наверняка превысит 2 млн рублей.
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