Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июня 2026, 06:09

УАЗ запускает автоматизированные прессы для кузовов: ускорение производства и снижение зависимости

УАЗ запускает автоматизированные прессы для кузовов: ускорение производства и снижение зависимости

УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменят внедорожники, повысят качество кузовов

УАЗ запускает автоматизированные прессы для кузовов: ускорение производства и снижение зависимости

Ульяновский автозавод внедрил современные автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей, повысить независимость от импорта и задать новый технологический стандарт для отрасли. Это событие может повлиять на весь российский рынок.

Ульяновский автозавод внедрил современные автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей, повысить независимость от импорта и задать новый технологический стандарт для отрасли. Это событие может повлиять на весь российский рынок.

Внедрение управляемых прессов на Ульяновском автозаводе стало одним из самых ярких событий в российском автопроме последних лет. На предприятии установлены четыре современных пресса усилием от 1200 до 2000 тонн, а также дополнительный отдельный агрегат, который позволяет перейти к самостоятельному производству основных кузовных элементов — от крыльев и боковин до панелей дверей и крыш.

За работой новой линии следят шесть промышленных роботов, а контроль качества организован дистанционно. Ранее такой уровень автоматизации был недоступен для УАЗа, и предприятию приходилось закупать часть комплектующих в Китае. Теперь ситуация кардинально меняется: завод освоил выпуск кузовных деталей собственными силами, что значительно сокращает производственные сроки и минимизирует влияние внешних факторов.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов назвал этот шаг настоящим технологическим прорывом. По его словам, новое оборудование позволяет снизить простои, повысить устойчивость предприятия и уменьшить зависимость от мировых рыночных колебаний. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, подобные решения становятся особенно актуальными.

Планы УАЗа на ближайшие годы выглядят амбициозно: к 2026 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. На 2026–2027 годы намечен запуск нового внедорожника Sollers S9, построенного на платформе Sollers ST9 (JAC T9), который на других рынках известен как JAC JS9. Внедрение новых прессов и переход на собственное производство кузовных изделий — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли.

Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе — это шаг к технологическому суверенитету и пример для других предприятий. В условиях ограничений и трансформации мирового рынка такие решения обеспечивают стабильность, ускоряют вывод новых моделей и снижают риски, связанные с импортом комплектующих. Примечательно, что эта тенденция становится общерыночным трендом: российские производители активно ищут пути к независимости и устойчивости. Как показывает опыт других компаний, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом объясняется уровнем локализации производства и налоговой политикой.

Применение автоматических прессов на УАЗе может стать драйвером для развития всего сектора. В последние годы российские автозаводы сталкивались с перебоями в поставках и ростом цен на импортные комплектующие, что напрямую влияло на конечную стоимость автомобилей. Переход на собственное производство позволит не только снизить эти риски, но и ускорить внедрение новых моделей, повысить качество продукции и задать новые стандарты для отрасли. Для российских автолюбителей это означает более широкий выбор, стабильные сроки поставки и меньшую зависимость цен от внешних факторов.

Интересно, что стремление развивать собственное производство кузовных деталей наблюдается не только у крупных игроков. Например, на рынке коммерческого транспорта недавно появился электрофургон с полностью стальным кузовом, рассчитанный на срок эксплуатации до 100 лет. Подробнее об этом проекте можно узнать в отдельном материале о возрождении марки «Руссо-Балтъ» и особенностях электрофургона F20

Упомянутые модели: УАЗ Пикап (от 764 000 Р), Sollers SP7, JAC J7 (от 1 199 000 Р)
Упомянутые марки: УАЗ, Sollers, JAC
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