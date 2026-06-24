УАЗ сбросил китайские оковы: как новые прессы изменят внедорожники, повысят качество кузовов

24 июня 2026, 06:09
УАЗ запускает автоматизированные прессы для кузовов: ускорение производства и снижение зависимости
УАЗ запускает автоматизированные прессы для кузовов: ускорение производства и снижение зависимости
Ульяновский автозавод внедрил современные автоматизированные прессы для штамповки кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей, повысить независимость от импорта и задать новый технологический стандарт для отрасли. Это событие может повлиять на весь российский рынок.
Внедрение управляемых прессов на Ульяновском автозаводе стало одним из самых ярких событий в российском автопроме последних лет. На предприятии установлены четыре современных пресса усилием от 1200 до 2000 тонн, а также дополнительный отдельный агрегат, который позволяет перейти к самостоятельному производству основных кузовных элементов — от крыльев и боковин до панелей дверей и крыш.
За работой новой линии следят шесть промышленных роботов, а контроль качества организован дистанционно. Ранее такой уровень автоматизации был недоступен для УАЗа, и предприятию приходилось закупать часть комплектующих в Китае. Теперь ситуация кардинально меняется: завод освоил выпуск кузовных деталей собственными силами, что значительно сокращает производственные сроки и минимизирует влияние внешних факторов.
Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов назвал этот шаг настоящим технологическим прорывом. По его словам, новое оборудование позволяет снизить простои, повысить устойчивость предприятия и уменьшить зависимость от мировых рыночных колебаний. В условиях, когда российский автопром сталкивается с новыми вызовами, подобные решения становятся особенно актуальными.
Планы УАЗа на ближайшие годы выглядят амбициозно: к 2026 году завод рассчитывает выпустить 50 тысяч автомобилей, включая весь модельный ряд, пикапы Sollers ST6, ST8 и ST9, а также грузовики Sollers. На 2026–2027 годы намечен запуск нового внедорожника Sollers S9, построенного на платформе Sollers ST9 (JAC T9), который на других рынках известен как JAC JS9. Внедрение новых прессов и переход на собственное производство кузовных изделий — это не только технологический скачок, но и важный сигнал для всей отрасли.
Для российского рынка запуск новых прессов на УАЗе — это шаг к технологическому суверенитету и пример для других предприятий. В условиях ограничений и трансформации мирового рынка такие решения обеспечивают стабильность, ускоряют вывод новых моделей и снижают риски, связанные с импортом комплектующих. Примечательно, что эта тенденция становится общерыночным трендом: российские производители активно ищут пути к независимости и устойчивости. Как показывает опыт других компаний, разница в ценах на автомобили Chery, Haval и Geely в Казахстане и Беларуси во многом объясняется уровнем локализации производства и налоговой политикой.
Применение автоматических прессов на УАЗе может стать драйвером для развития всего сектора. В последние годы российские автозаводы сталкивались с перебоями в поставках и ростом цен на импортные комплектующие, что напрямую влияло на конечную стоимость автомобилей. Переход на собственное производство позволит не только снизить эти риски, но и ускорить внедрение новых моделей, повысить качество продукции и задать новые стандарты для отрасли. Для российских автолюбителей это означает более широкий выбор, стабильные сроки поставки и меньшую зависимость цен от внешних факторов.
Интересно, что стремление развивать собственное производство кузовных деталей наблюдается не только у крупных игроков. Например, на рынке коммерческого транспорта недавно появился электрофургон с полностью стальным кузовом, рассчитанный на срок эксплуатации до 100 лет. Подробнее об этом проекте можно узнать в отдельном материале о возрождении марки «Руссо-Балтъ» и особенностях электрофургона F20 .
Похожие материалы UAZ, Соллерс, ДжАК
-
15.06.2026, 15:04
Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют
Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
09.06.2026, 06:18
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
Ульяновский автозавод установил современные прессы для кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта. Это решение может изменить баланс сил на российском рынке и задать новый стандарт для отрасли.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
12.03.2026, 15:42
УАЗ готовит «Патриот» и «Пикап» с новой АКПП из Китая - старт продаж к 2028 году
УАЗ возвращает автоматическую коробку передач на свои популярные внедорожники. Инженеры уже тестируют новую АКПП от китайского производителя, а продажи стартуют не раньше 2028 года. Почему это решение может изменить рынок и какие детали пока держат в секрете - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.02.2026, 22:03
Простор, комфорт и выгодная цена: чем JAC RF8 удивляет на российском рынке
В России продают минивэн JAC RF8, который объединил китайскую платформу, немецкую инженерную школу и локальную сборку. Модель выделяется просторным салоном, богатым оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста цен у конкурентов.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее
Похожие материалы UAZ, Соллерс, ДжАК
-
15.06.2026, 15:04
Минивэн Hyundai Custin стал самым доступным на рынке: цены и оснащение удивляют
Hyundai Custin появился в России и сразу выделился на фоне конкурентов благодаря минимальной цене и богатому оснащению. В условиях роста цен и ограниченного выбора эта модель может стать новым ориентиром для семейных автомобилей. Разбираемся, чем она интересна именно сейчас.Читать далее
-
10.06.2026, 12:57
Китайские новинки вытесняют подержанный европейский премиум: что происходит на рынке
В 2026 году российский авторынок меняется: новые китайские автомобили становятся все более привлекательными на фоне дорогого обслуживания подержанных европейских премиум-моделей. Эксперты объясняют, как изменились цены и что теперь выгоднее для покупателей.Читать далее
-
09.06.2026, 06:18
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как завод меняет производство кузовов
Ульяновский автозавод установил современные прессы для кузовных деталей, что позволит ускорить выпуск автомобилей и снизить зависимость от импорта. Это решение может изменить баланс сил на российском рынке и задать новый стандарт для отрасли.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
06.05.2026, 20:21
Hyundai Custin: минивэн из Казахстана с турбомотором и панорамной крышей
На российском рынке появился Hyundai Custin - семиместный минивэн казахстанской сборки с турбированным мотором и богатым оснащением. Модель уже вызывает интерес благодаря сочетанию цены и характеристик, а также адаптации под российские условия. Разбираемся, чем Custin выделяется на фоне конкурентов и почему его поставки важны именно сейчас.Читать далее
-
26.04.2026, 20:47
Цены на подержанные китайские автомобили в России резко пошли вниз: кто оказался в числе лидеров
В начале года российский рынок подержанных автомобилей удивил снижением цен на ряд популярных китайских моделей. Эксперты отмечают, что падение стоимости затронуло не только отдельные марки, но и целые регионы страны. Почему это важно для покупателей и как изменились цены - в нашем материале.Читать далее
-
21.04.2026, 20:10
Такси в России подорожает до 30%: что происходит с ценами и почему это важно
Эксперты предупреждают: поездки на такси в России могут стать дороже на треть уже к концу 2026 года. Причины - не только рост цен на автомобили и обслуживание, но и новые ограничения для перевозчиков. Какие города пострадают сильнее, что будет с доступностью и почему частные водители сдерживают рост - разбираемся, что ждет рынок такси в ближайшие годы.Читать далее
-
12.03.2026, 15:42
УАЗ готовит «Патриот» и «Пикап» с новой АКПП из Китая - старт продаж к 2028 году
УАЗ возвращает автоматическую коробку передач на свои популярные внедорожники. Инженеры уже тестируют новую АКПП от китайского производителя, а продажи стартуют не раньше 2028 года. Почему это решение может изменить рынок и какие детали пока держат в секрете - разбираемся, что ждет покупателей.Читать далее
-
27.02.2026, 22:03
Простор, комфорт и выгодная цена: чем JAC RF8 удивляет на российском рынке
В России продают минивэн JAC RF8, который объединил китайскую платформу, немецкую инженерную школу и локальную сборку. Модель выделяется просторным салоном, богатым оснащением и привлекательной ценой, что особенно актуально на фоне роста цен у конкурентов.Читать далее
-
11.02.2026, 11:16
Продажи подержанных пикапов в России выросли: какие бренды и модели в топе в 2025 году
Вышло исследование: вторичный рынок пикапов в России в 2025 году показал рост, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Какие марки и модели оказались в центре внимания, и какие новые тренды появились на рынке, которые могут изменить расстановку сил уже в ближайшее время.Читать далее