Дизельный «Профи» выходит на рынок: почему бензиновые версии останутся в тени?

23 декабря 2025, 15:25
УАЗ запускает дизельный «Профи»: сертификация завершена, старт продаж близко
УАЗ запускает дизельный «Профи»: сертификация завершена, старт продаж близко
УАЗ готовит к выпуску дизельную версию «Профи». Сертификация завершена, детали держатся в секрете. Коммерческие клиенты уже проявляют интерес. Ожидается, что продажи начнутся совсем скоро.
Ульяновский автозавод завершил сертификацию дизельной модификации легкого коммерческого грузовика «Профи». Это событие означает, что новая версия готова к массовому производству и официальному выходу на российский рынок. Как сообщает Комтранс, теперь у коммерческих перевозчиков появится еще один вариант для выбора.
В основе новинки - 2,0-литровый турбодизельный двигатель Sollers, развивающий 136 лошадиных сил и 320 Н·м крутящего момента. Такой мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, которую собирают на территории России. Это решение должно повысить надежность и упростить обслуживание автомобиля.
На первом этапе дизельная версия будет доступна только с задним приводом. Полноприводные модификации по-прежнему комплектуются бензиновым мотором ЗМЗ-409. Такой подход позволяет УАЗу протестировать спрос на дизель среди коммерческих клиентов, прежде чем расширять линейку.
Для бизнеса дизельный «Профи» может стать настоящей находкой. Повышенная тяга под нагрузкой, экономичный расход топлива и оптимизация затрат на перевозки - вот основные преимущества, которые выделяют эксперты. Особенно актуально это для тех, кто занимается доставками или работает на междугородних маршрутах.
По информации Комтранс, первые экземпляры серийных дизельных «Профи» могут появиться у дилеров уже в ближайшие недели. Ожидания рынка высоки: многие компании давно ждали появления такой версии, чтобы обновить свой автопарк.
Если Вы не знали, Ульяновский автомобильный завод - один из старейших производителей коммерческих и внедорожных автомобилей в России. Бренд УАЗ известен своими прочными и выносливыми машинами, которые пользуются спросом не только у частных лиц, но и у корпоративных клиентов. Модель «Профи» была представлена как ответ на растущие потребности малого и среднего бизнеса в доступных и надежных грузовиках. За последние годы УАЗ активно расширяет линейку, внедряя новые технологии и двигатели, чтобы соответствовать современным требованиям рынка.
Похожие материалы UAZ
-
09.12.2025, 12:24
УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника
УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
06.11.2025, 18:23
УАЗ оснастил свои внедорожники новой улучшенной и доступной лебедкой
Ульяновский автозавод сделал подарок. Теперь его машины стали еще более проходимыми. Новое оборудование доступно для заказа. Оно стало мощнее и даже дешевле. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
30.10.2025, 13:39
Новые УАЗ «Патриот» и «Пикап» с дизелем и 6-ступкой вышли на тесты
Ульяновский автозавод тестирует свои внедорожники. Новые моторы и коробки передач. Машины проходят тысячи километров испытаний. Первые результаты уже известны. Что ждет популярные модели в будущем? Узнайте подробности о грядущем обновлении.Читать далее
-
29.09.2025, 11:47
УАЗ показал обновленные «Патриот» и «Пикап» с новым мотором и коробкой
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Внедорожник и пикап получили новые агрегаты. Машины уже вышли на испытания. Серийный запуск состоится после тестов. Все подробности о грядущих изменениях.Читать далее
-
17.09.2025, 15:48
УАЗ Патриот получил новую шестиступенчатую коробку и обновленный мотор
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Флагманский внедорожник получит важные технические доработки. Первая партия машин уже сошла с конвейера. Автомобили проходят финальные тесты перед запуском. Скоро станут известны все подробности.Читать далее
-
22.08.2025, 16:22
Ульяновский автозавод готовит к выпуску дизельный УАЗ «Патриот» с новой трансмиссией и обновленным дизайном в 2025 году
К своему 20-летнему юбилею УАЗ «Патриот» получит масштабное обновление. Внедорожник оснастят двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой МКПП, а также изменят его внешность и интерьер. Производство рестайлинговой версии стартует на заводе в Ульяновске до конца 2025 года.Читать далее
-
24.07.2025, 17:17
В 2025 году на Кубе передана первая серия внедорожников УАЗ Патриот государственному заказчику после сборки
На Кубе начали отгружать по госзаказу первые внедорожники УАЗ «Патриот», собранные по методу крупноузловой сборки. Государственному клиенту вручена первая партия. Производство организовано в Гаване (Havana) на заводе EISA с перспективой выпуска до 500 единиц ежегодно.Читать далее
-
16.09.2024, 00:15
5 самых крутых автомобилей, которые можно купить в 2024 году со скидкой 20% от государства
Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного государственного автокредитования. Из бюджета до конца 2024 года выделят дополнительные 6,5 млрд рублей. Скидку в 20% можно получить только при покупке автомобилей российского производства, соответствующих определенным условиям.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
09.12.2025, 12:24
УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника
УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
02.12.2025, 13:33
УАЗ начал испытания своих внедорожников на спиртовом бензине
Ульяновский автозавод начал тесты нового топлива. Это смесь бензина и спирта. Что это значит для владельцев УАЗ? Потребуется ли доработка моторов? Завод ищет ответы на эти вопросы.Читать далее
-
06.11.2025, 18:23
УАЗ оснастил свои внедорожники новой улучшенной и доступной лебедкой
Ульяновский автозавод сделал подарок. Теперь его машины стали еще более проходимыми. Новое оборудование доступно для заказа. Оно стало мощнее и даже дешевле. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
30.10.2025, 13:39
Новые УАЗ «Патриот» и «Пикап» с дизелем и 6-ступкой вышли на тесты
Ульяновский автозавод тестирует свои внедорожники. Новые моторы и коробки передач. Машины проходят тысячи километров испытаний. Первые результаты уже известны. Что ждет популярные модели в будущем? Узнайте подробности о грядущем обновлении.Читать далее
-
29.09.2025, 11:47
УАЗ показал обновленные «Патриот» и «Пикап» с новым мотором и коробкой
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Внедорожник и пикап получили новые агрегаты. Машины уже вышли на испытания. Серийный запуск состоится после тестов. Все подробности о грядущих изменениях.Читать далее
-
17.09.2025, 15:48
УАЗ Патриот получил новую шестиступенчатую коробку и обновленный мотор
Ульяновский завод готовит серьезное обновление. Флагманский внедорожник получит важные технические доработки. Первая партия машин уже сошла с конвейера. Автомобили проходят финальные тесты перед запуском. Скоро станут известны все подробности.Читать далее
-
22.08.2025, 16:22
Ульяновский автозавод готовит к выпуску дизельный УАЗ «Патриот» с новой трансмиссией и обновленным дизайном в 2025 году
К своему 20-летнему юбилею УАЗ «Патриот» получит масштабное обновление. Внедорожник оснастят двухлитровым турбодизелем и шестиступенчатой МКПП, а также изменят его внешность и интерьер. Производство рестайлинговой версии стартует на заводе в Ульяновске до конца 2025 года.Читать далее
-
24.07.2025, 17:17
В 2025 году на Кубе передана первая серия внедорожников УАЗ Патриот государственному заказчику после сборки
На Кубе начали отгружать по госзаказу первые внедорожники УАЗ «Патриот», собранные по методу крупноузловой сборки. Государственному клиенту вручена первая партия. Производство организовано в Гаване (Havana) на заводе EISA с перспективой выпуска до 500 единиц ежегодно.Читать далее
-
16.09.2024, 00:15
5 самых крутых автомобилей, которые можно купить в 2024 году со скидкой 20% от государства
Минпромторг объявил о возобновлении программы льготного государственного автокредитования. Из бюджета до конца 2024 года выделят дополнительные 6,5 млрд рублей. Скидку в 20% можно получить только при покупке автомобилей российского производства, соответствующих определенным условиям.Читать далее
- 1 558 000 РУАЗ Patriot 2018 в Москве
- 1 245 000 РУАЗ Patriot 2016 в Москве
- 1 725 000 РУАЗ Patriot 2025 в Москве
- 1 620 000 РУАЗ Patriot 2019 в Зеленограде
- 867 900 РУАЗ Patriot 2016 в Зеленограде
- 1 365 000 РУАЗ Patriot 2018 в Москве
- 1 450 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве
- 2 250 000 РУАЗ Patriot 2022 в Москве
- 1 720 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве
- 1 600 000 РУАЗ Patriot 2024 в Москве