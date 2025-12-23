Дизельный «Профи» выходит на рынок: почему бензиновые версии останутся в тени?

УАЗ запускает дизельный «Профи»: сертификация завершена, старт продаж близко

УАЗ готовит к выпуску дизельную версию «Профи». Сертификация завершена, детали держатся в секрете. Коммерческие клиенты уже проявляют интерес. Ожидается, что продажи начнутся совсем скоро.

УАЗ готовит к выпуску дизельную версию «Профи». Сертификация завершена, детали держатся в секрете. Коммерческие клиенты уже проявляют интерес. Ожидается, что продажи начнутся совсем скоро.

Ульяновский автозавод завершил сертификацию дизельной модификации легкого коммерческого грузовика «Профи». Это событие означает, что новая версия готова к массовому производству и официальному выходу на российский рынок. Как сообщает Комтранс, теперь у коммерческих перевозчиков появится еще один вариант для выбора.

В основе новинки - 2,0-литровый турбодизельный двигатель Sollers, развивающий 136 лошадиных сил и 320 Н·м крутящего момента. Такой мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, которую собирают на территории России. Это решение должно повысить надежность и упростить обслуживание автомобиля.

На первом этапе дизельная версия будет доступна только с задним приводом. Полноприводные модификации по-прежнему комплектуются бензиновым мотором ЗМЗ-409. Такой подход позволяет УАЗу протестировать спрос на дизель среди коммерческих клиентов, прежде чем расширять линейку.

Для бизнеса дизельный «Профи» может стать настоящей находкой. Повышенная тяга под нагрузкой, экономичный расход топлива и оптимизация затрат на перевозки - вот основные преимущества, которые выделяют эксперты. Особенно актуально это для тех, кто занимается доставками или работает на междугородних маршрутах.

По информации Комтранс, первые экземпляры серийных дизельных «Профи» могут появиться у дилеров уже в ближайшие недели. Ожидания рынка высоки: многие компании давно ждали появления такой версии, чтобы обновить свой автопарк.

Если Вы не знали, Ульяновский автомобильный завод - один из старейших производителей коммерческих и внедорожных автомобилей в России. Бренд УАЗ известен своими прочными и выносливыми машинами, которые пользуются спросом не только у частных лиц, но и у корпоративных клиентов. Модель «Профи» была представлена как ответ на растущие потребности малого и среднего бизнеса в доступных и надежных грузовиках. За последние годы УАЗ активно расширяет линейку, внедряя новые технологии и двигатели, чтобы соответствовать современным требованиям рынка.