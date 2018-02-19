УАЗ запустил новую линию тестов
С февраля для испытаний автомобилей на Ульяновском автозаводе была введена высокотехнологичная линия тестов и новый испытательный трек. Все это позволит уменьшить число гарантийных обращений из-за проблем с ходовой частью.
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Линия была смонтирована в январе, в период коллективного отпуска сотрудников УАЗа. Работы проводились в рамках крупного инвестпроекта, нацеленного на модернизацию производства и повышение качества производимых автомобилей. По словам директора по качеству автозавода Руслана Горевого, благодаря расширенному функционалу новой линии тестов, удастся повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства продукции УАЗа.
Кроме того, на территории предприятия построили новую испытательную полосу. Ее протяженность составляет около 200 метров. Трек состоит из нескольких участков с разными видами покрытия: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский. Здесь инженеры УАЗа будут проверять все узлы автомобилей в условиях динамических испытаний. Это позволит выявить возможные дефекты еще на этапе тестов, до отгрузки автомобиля покупателям.
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