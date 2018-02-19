19 февраля 2018, 09:45

УАЗ запустил новую линию тестов

С февраля для испытаний автомобилей на Ульяновском автозаводе была введена высокотехнологичная линия тестов и новый испытательный трек. Все это позволит уменьшить число гарантийных обращений из-за проблем с ходовой частью.
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УАЗ запустил новую линию тестов УАЗ
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Новая линия тестов в автоматическом режиме проводит проверку машин по целому ряду показателей. Современные тестовые стенды DURR позволяют проверить и настроить ходовую часть, свет фар, тормоза, электронику, а также провести динамические испытания. Испытательная линия рассчитана на машины с разной колесной базой. Поэтому на ней можно проверять не только автомобили, выпускаемые в настоящее время, но и будущие модели.

Линия была смонтирована в январе, в период коллективного отпуска сотрудников УАЗа. Работы проводились в рамках крупного инвестпроекта, нацеленного на модернизацию производства и повышение качества производимых автомобилей. По словам директора по качеству автозавода Руслана Горевого, благодаря расширенному функционалу новой линии тестов, удастся повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства продукции УАЗа.

Кроме того, на территории предприятия построили новую испытательную полосу. Ее протяженность составляет около 200 метров. Трек состоит из нескольких участков с разными видами покрытия: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский. Здесь инженеры УАЗа будут проверять все узлы автомобилей в условиях динамических испытаний. Это позволит выявить возможные дефекты еще на этапе тестов, до отгрузки автомобиля покупателям. 
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
| Кому: дмитрий Потому что он у вас не герметичный. Вначале напускал воду, потом она замерзла, когда лед убрали опять проявилась не герметичность ввиду чего и начало стрелять. | Кому: dino29 Данный автомобиль уже явно устарел, и я даже не говорю об этих б.у. экземплярах, проблем по которым хватает ...
Петрович
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ запустил новую линию тестов
{{material_122410}}Новая линия тестов в автоматическом режиме проводит проверку машин по целому ряду показателей. Современные тестовые стенды DURR позволяют проверить и настроить ходовую часть, свет фар, тормоза, электронику, а также провести динамические испытания. Испытательная линия рассчитана на машины с разной колесной базой. Поэтому на ней можно проверять не только автомобили, выпускаемые в настоящее время, но и будущие модели.Линия была смонтирована в январе, в период коллективного отпуска сотрудников УАЗа. Работы проводились в рамках крупного инвестпроекта, нацеленного на модернизацию производства и повышение качества производимых автомобилей. По словам директора по качеству автозавода Руслана Горевого, благодаря расширенному функционалу новой линии тестов, удастся повысить качество и эффективность сборки автомобилей, улучшить потребительские свойства продукции УАЗа.Кроме того, на территории предприятия построили новую испытательную полосу. Ее протяженность составляет около 200 метров. Трек состоит из нескольких участков с разными видами покрытия: булыжники, канаты, бельгийская мостовая, лежачий полицейский. Здесь инженеры УАЗа будут проверять все узлы автомобилей в условиях динамических испытаний. Это позволит выявить возможные дефекты еще на этапе тестов, до отгрузки автомобиля покупателям. 
2018-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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