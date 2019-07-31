31 июля 2019, 15:27
УАЗ ждут массовые увольнения
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Ульяновский автозавод приступил к кадровой оптимизации. Планируется сократить до 35% офисного персонала. На первом этапе сотрудникам предлагают уволиться добровольно, по обоюдному согласию сторон и с выплатой материальной компенсации.
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По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы. Неофициально говорят о планах перенести производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» в Елабугу – на освободившиеся после ухода Ford мощности завода СП Ford Sollers. Оборудование здесь более современное, чем на Ульяновском автозаводе. Но руководство УАЗа категорически версию переезда опровергает. По словам главы департамента информации и общественных связей УАЗа Константина Сазонова, такое решение не принималось и никакой перенос производства в настоящее время не обсуждается.
С другой стороны, эксперты говорят о том, что в работе каждого предприятия наблюдается цикличность – рост сменяется стагнацией, которая вынуждает руководство проводить оптимизацию бизнеса. При этом перенос производства на другое предприятие обычно экономически невыгоден, поскольку сопровождается большими затратами и падением качества на первом этапе.
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