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31 июля 2019, 15:27

УАЗ ждут массовые увольнения

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Ульяновский автозавод приступил к кадровой оптимизации. Планируется сократить до 35% офисного персонала. На первом этапе сотрудникам предлагают уволиться добровольно, по обоюдному согласию сторон и с выплатой материальной компенсации.
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Программа добровольного высвобождения персонала продлится на Ульяновском автозаводе до 31 августа 2019 года. Рабочих на производстве сокращения не затронут – только сотрудников офисных, вспомогательных и сервисных подразделений. Здесь штатное расписание могут урезать на 25 – 35%. Сейчас им предлагают уволиться добровольно, получив компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат.

По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы. Неофициально говорят о планах перенести производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» в Елабугу – на освободившиеся после ухода Ford мощности завода СП Ford Sollers. Оборудование здесь более современное, чем на Ульяновском автозаводе. Но руководство УАЗа категорически версию переезда опровергает. По словам главы департамента информации и общественных связей УАЗа Константина Сазонова, такое решение не принималось и никакой перенос производства в настоящее время не обсуждается.

С другой стороны, эксперты говорят о том, что в работе каждого предприятия наблюдается цикличность – рост сменяется стагнацией, которая вынуждает руководство проводить оптимизацию бизнеса. При этом перенос производства на другое предприятие обычно экономически невыгоден, поскольку сопровождается большими затратами и падением качества на первом этапе.


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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста вот с каким вопросом: выдержат или нет колхозные мосты и 417 двигатель 33 резину? УАЗ 469
NPavel
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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УАЗ ждут массовые увольнения
{{material_126740}}Программа добровольного высвобождения персонала продлится на Ульяновском автозаводе до 31 августа 2019 года. Рабочих на производстве сокращения не затронут – только сотрудников офисных, вспомогательных и сервисных подразделений. Здесь штатное расписание могут урезать на 25 – 35%. Сейчас им предлагают уволиться добровольно, получив компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат.По официальной версии, подобное добровольное высвобождение позволит снизить издержки и управленческие расходы. Неофициально говорят о планах перенести производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» в Елабугу – на освободившиеся после ухода Ford мощности завода СП Ford Sollers. Оборудование здесь более современное, чем на Ульяновском автозаводе. Но руководство УАЗа категорически версию переезда опровергает. По словам главы департамента информации и общественных связей УАЗа Константина Сазонова, такое решение не принималось и никакой перенос производства в настоящее время не обсуждается.С другой стороны, эксперты говорят о том, что в работе каждого предприятия наблюдается цикличность – рост сменяется стагнацией, которая вынуждает руководство проводить оптимизацию бизнеса. При этом перенос производства на другое предприятие обычно экономически невыгоден, поскольку сопровождается большими затратами и падением качества на первом этапе.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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