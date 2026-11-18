Экспедиционный УАЗ-2206 за 50 тысяч км: как «Буханку» превратили в дом на колесах для серьезных маршрутов

В Австрии нашли УАЗ-2206 2017 года с пробегом 50 тысяч километров, подготовленный для дальних поездок и жизни вне кемпингов. У машины есть жилой модуль и серьезное внедорожное оснащение, но цену продавец не указал.

В Австрии нашли УАЗ-2206 2017 года с пробегом 50 тысяч километров, подготовленный для дальних поездок и жизни вне кемпингов. У машины есть жилой модуль и серьезное внедорожное оснащение, но цену продавец не указал.

УАЗ-2206 2017 года выпуска, переоборудованный в экспедиционный автодом, выставлен на продажу в Австрии. Автомобиль зарегистрирован в Германии, его пробег составляет 50 тысяч километров, а в оснащение входит полноценный жилой модуль.

По оценке журналистов, с учетом пробега владелец мог использовать машину для поездок выходного дня, а не для постоянных путешествий по всему миру. При этом техническое оснащение рассчитано на серьезные маршруты.

Фото: mobile.de

Переделка должна была решить практические задачи: обеспечить проходимость на бездорожье и упростить ремонт вдали от цивилизации. Работы выполнили в профильном немецком сервисе. Кузов подняли над рамой на 8 сантиметров, установили усиленные рессоры, подключаемый полный привод и понижающую передачу.

Для защиты на пересеченной местности добавили силовые бамперы. Отдельно защитили картер и рулевые тяги. Шноркель дает возможность двигателю работать при преодолении водных преград. В список доработок также вошли внедорожные шины и лебедка с тяговым усилием 5,9 тонны и синтетическим тросом.

Жилой модуль устроен без лишней сложности. Спальное место размером 180 на 140 сантиметров, рядом кухонный блок со столешницей из дуба и раковина из нержавеющей стали. Мебель изготовили на заказ из легких алюминиевых профилей и березовой фанеры. Так она сохраняет прочность при небольшом весе.

В системе водоснабжения предусмотрены две канистры по 20 литров: для чистой и сточной воды. Воду подает погружной насос. Снаружи можно подключить душ. На крыше установили солнечные панели, чтобы машина могла обходиться без внешнего источника питания.

Внедорожную часть дополняют пневматическая блокировка переднего дифференциала и усиленное сцепление. В машине есть съемный фаркоп и маркиза. Сиденья снабжены подогревом, предусмотрены камера заднего вида и система контроля давления в шинах. Необходимые документы оформлены, автомобиль зарегистрирован в Германии.

Цена выставленного УАЗ-2206 в объявлении не названа. В Европе продают и другие кемперы на базе «Буханки»: по данным материала, их стоимость составляет от 10 до 30 тысяч долларов. У одних фургонов уже есть спальное место, другим новым владельцам предстоит оборудовать его самостоятельно.