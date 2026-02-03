Альтернативы нет: почему владельцы продолжают выбирать УАЗ-3741 несмотря на проблемы с коррозией и сборкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 06:19

УАЗ-3741: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы легендарной «буханки»

УАЗ-3741: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы легендарной «буханки»

Альтернативы нет: почему владельцы продолжают выбирать УАЗ-3741 несмотря на проблемы с коррозией и сборкой

УАЗ-3741: реальный опыт эксплуатации, плюсы и минусы легендарной «буханки»

Владелец УАЗ-3741 делится личным опытом использования автомобиля для дачи и путешествий. Он отмечает уникальные внедорожные качества и простоту ремонта, но сталкивается с серьезными недостатками в качестве сборки и высоким расходом топлива. В условиях ограниченного выбора на рынке этот автомобиль по-прежнему остается востребованным.

Владелец УАЗ-3741 делится личным опытом использования автомобиля для дачи и путешествий. Он отмечает уникальные внедорожные качества и простоту ремонта, но сталкивается с серьезными недостатками в качестве сборки и высоким расходом топлива. В условиях ограниченного выбора на рынке этот автомобиль по-прежнему остается востребованным.

УАЗ-3741, известный в народе как «буханка», давно стал символом отечественного внедорожника для тех, кто ищет простое и надежное средство передвижения по бездорожью.

Главное достоинство «буханки» — ее проходимость. Автомобиль уверенно справляется с пересеченной местностью, не боится грязи, а его вместительный кузов вагонного типа позволяет перевезти практически все, что может понадобиться на даче или в автопутешествии. Для любителей отдыха на природе это настоящий универсал: внутри легко разместить не только пассажиров, но и снаряжение, а при необходимости — даже устроиться на ночлег.

Важным плюсом остается ремонтопригодность. Большинство поломок можно устранить своими руками, а запчасти доступны и недороги. Владельцы часто дорабатывают салон под свои нужды: устанавливают более мягкие сиденья, полки, магнитолу или камеру заднего вида. Такой подход позволяет сделать поездку комфортнее, несмотря на изначально аскетичное оснащение.

Однако за этими достоинствами скрываются и серьезные недостатки. Качество сборки оставляет желать лучшего: щели, скрипы, неточная подгонка деталей — всё это стандарт для «буханок». Коррозия — отдельная проблема. Даже относительно свежие экземпляры начинают ржаветь на глазах, и борьба с этим становится постоянным занятием для владельцев.

Экономичностью УАЗ-3741 тоже не отличается. Средний расход топлива составляет около 15 литров на 100 километров, что особенно ощутимо при регулярных поездках. Для многих это становится решающим фактором при выборе автомобиля. Однако альтернатив среди новых или даже подержанных внедорожников с аналогичной проходимостью за те же деньги практически нет.

Несмотря на архаичный дизайн, «буханка» продолжает пользоваться спросом. Причина проста: на российском рынке почти не осталось доступных по цене и действительно проходимых автомобилей, которые можно было бы использовать для поездок на дачу, рыбалки или путешествий по бездорожью. Все попытки найти замену упираются либо в высокую стоимость, либо в отсутствие нужных характеристик.

В итоге, несмотря на все минусы, УАЗ-3741 остается единственным вариантом для тех, кто ценит простоту, надежность и готов мириться с недостатками ради возможности добраться туда, куда другие машины просто не доедут.

Упомянутые модели: УАЗ 3741 (от 609 990 Р)
Упомянутые марки: УАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы UAZ

Похожие материалы UAZ

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Волгоград Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться