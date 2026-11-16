Идеи для преемника УАЗ-452, которые удивили даже заводских инженеров – подборка самых смелых концептов

Почти 70 лет в строю: какие проекты предлагали вместо УАЗ-452

УАЗ-452 примерял стеклопластиковый кузов и авиационный двигатель, а новые проекты предлагают электрическую силовую установку и серьезный внедорожный тюнинг. Эти решения показывают, насколько разными бывают попытки обновить знакомый фургон.

УАЗ-452 примерял стеклопластиковый кузов и авиационный двигатель, а новые проекты предлагают электрическую силовую установку и серьезный внедорожный тюнинг. Эти решения показывают, насколько разными бывают попытки обновить знакомый фургон.

Интерес к легендарной «Буханке» — УАЗ-452 — не угасает: за почти семидесятилетнюю историю этот фургон стал символом отечественного автопрома, а идеи его обновления продолжают появляться в самых разных формах — от смелых инженерных экспериментов до виртуальных концептов.

Фото: УАЗ, Андрей Давыдов

Авиационный двигатель ТА-6А когда-то устанавливали на УАЗ-452: мотор, обычно применявшийся на самолетах, подключали к системе подогрева воздуха, а управление осуществлялось с соответствующего пульта в кабине. Эксперимент остался на уровне домашней разработки.

Подобный опыт не стал серийным решением, как и другие ранние попытки найти преемника «Буханки». Еще в 1960-х советские инженеры создали опытный образец с кузовом из стеклопластика: водитель и пассажир располагались по разные стороны от двигателя, а проект предусматривал грузовое и пассажирское исполнение. До производства он не дошел.

Фото: 110km

Необычная компоновка отличала эту разработку от привычного образа фургона. УАЗ-452 стал символом отечественного автопрома, и идеи его обновления продолжают появляться в самых разных формах.

Некоторые авторы меняют облик на эскизах. Российский дизайнер Андрей Давыдов представил виртуальный проект с широкой колеей и агрессивным передним бампером; кузов на изображениях — белый. Эскизы вызвали дискуссию среди поклонников марки, а Ульяновский автозавод разместил их на официальных страницах.

Фото: Behance / Mike Turner

Свой вариант предложил английский транспортный дизайнер Майк Тернер. Его фургон вдохновлен созданием нового Land Rover Defender и, по замыслу автора, рассчитан на активный отдых. Проект также подходит для бездорожья, его обсуждали в социальных сетях.

Тюнинг-ателье Garage4x4.ru показывает, как идеи для бездорожья выглядят на конкретном автомобиле. У этого экземпляра есть массивный кенгурятник и лебёдка; экспедиционный багажник дорабатывает комплектацию. Дополнительный свет также на месте. Кузов окрашен в матово-серый цвет с алой полосой, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro. Заводские инженеры признались, что некоторые решения могли бы появиться на серийных машинах.

В студенческой концепции акцент смещен на внедорожное оснащение силовой установки. Здесь установлена пневмоподвеска. На крышке размещён двойной багажник, а сбоку стоят светодиодные фары с логотипом в виде буквы. Выхлопных труб нет, что указывает на предполагаемый привод; подтверждений серийного выпуска в описании проекта нет.

Еще один вариант представил дизайнер Александр Исаев. Его H-UAZ сочетает черты УАЗа и Hummer: в концепте квадратный кузов и характерная решетка радиатора. Двери двустворчатые. Салон рассчитан максимум на восемь человек; встроена и версия пикапа с грузовой платформой. К числу технических особенностей проекта относится независимая подвеска с гидравлическими амортизаторами, высота клиренса составляет 575 мм.