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Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 07:27

УАЗ-452: самые необычные концепты и тюнинг - от стеклопластика до электромотора

УАЗ-452: самые необычные концепты и тюнинг - от стеклопластика до электромотора

Идеи для преемника УАЗ-452, которые удивили даже заводских инженеров – подборка самых смелых концептов

УАЗ-452: самые необычные концепты и тюнинг - от стеклопластика до электромотора

УАЗ-452, или «Буханка», вновь в центре внимания: инженеры и энтузиасты предлагают смелые концепты и тюнинг-версии, которые могут изменить представление о классике. Почему интерес к обновлению этой модели сейчас особенно высок - в нашем материале.

УАЗ-452, или «Буханка», вновь в центре внимания: инженеры и энтузиасты предлагают смелые концепты и тюнинг-версии, которые могут изменить представление о классике. Почему интерес к обновлению этой модели сейчас особенно высок - в нашем материале.

УАЗ-452, известный как «Буханка», уже почти семь десятилетий остается символом отечественного автопрома. За это время возникло множество уникальных проектов — от опытных прототипов до смелого тюнинга. Сегодня интерес к переосмыслению классики заметно вырос: новые технологии, требования рынка и свежие дизайнерские подходы подталкивают к поиску новых решений для классического фургона.

Еще в 1960-х инженеры СССР пытались создать преемника «Буханки». Один из первых прототипов отличался кузовом из стеклопластика и необычной компоновкой: водитель и пассажир размещались по обе стороны от двигателя. Планировались как грузовые, так и пассажирские версии, однако проект не был обнародован в рамках опытных образцов. Даже сейчас подобные идеи выглядят нестандартно и вызывают интерес у специалистов.

Фото: 110km

В истории УАЗ-452 встречались и по-настоящему экстравагантные эксперименты. Например, установка авиационного двигателя ТА-6А, который обычно использовался для запуска самолетов. Этот мотор был подключен к системе подогрева воздуха и управлялся с отдельного пульта прямо из кабины. Эксперимент остался в единственном экземпляре, но до сих пор вызывает удивление у инженеров.

Современные энтузиасты продолжают развивать тему. В последние годы интернет наполнили рендеры и эскизы, предлагающие свежий взгляд на «Буханку». Российский дизайнер Андрей Давыдов создал виртуальный проект с широкой колеей, агрессивным передним бампером, узкой светодиодной оптикой и выразительным белым кузовом. Этот образ вызвал бурные дискуссии среди поклонников марки, а Ульяновский автозавод разместил изображения на своих официальных страницах.

Интерес к обновлению легенд проявляют не только российские, но и зарубежные специалисты. Английский транспортный дизайнер Майк Тернер предложил свой вариант фургона, вдохновленный внешним видом нового Land Rover Defender. По его задумке, такой автомобиль идеально подходит для активного отдыха и путешествий по бездорожью. В соцсетях проект получил множество откликов и стал предметом оживленных обсуждений.

Среди российских студентов встречаются нестандартные идеи. Один из концептов «Буханки» оснащен пневмоподвеской, двойным багажником на крыше и светодиодными фарами с логотипом в виде букв. Отсутствие выхлопных труб указывает на электрическую силовую установку — решение, которое становится все более актуальным на фоне современных экологических требований.

На практике в ателье Garage4x4.ru представлен уникальный экземпляр: массивный кенгурятник, лебедка, экспедиционный багажник и дополнительный свет делают автомобиль готовым к любым испытаниям. Кузов окрашен в матово-серый цвет с яркой алой полосой, а в салоне установлены спортивные кресла Recaro. Заводские инженеры признали, что некоторые решения можно было бы внедрить в серийное производство.

Еще один интересный проект предложил дизайнер Александр Исаев, гармонично объединивший черты УАЗа и Hummer. Его H-UAZ отличается квадратными формами, характерной решеткой радиатора, двустворчатыми дверями и вместимостью до восьми человек. Предусмотрен и вариант пикапа с грузовой платформой. Концепт оснащен независимой подвеской с гидравлическими амортизаторами и значительным клиренсом в 575 мм.

Переосмысление классических моделей — тренд, который заметен не только в России. Например, в материале о редком Plymouth GTX 1967 года рассказывается, как бережное отношение к легендам может повысить их ценность для коллекционеров и автолюбителей: история сохранения классики на примере Plymouth GTX .

Упомянутые марки: УАЗ, Hummer, Land Rover
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