13 декабря 2021, 12:59
УАЗик с лопатой или «Безумный Макс» по-якутски
Пресс-служба Ульяновского автозавода опубликовала в соцсетях эпичную фотографию внедорожников УАЗ, вооруженных отвалами для чистки снега. Пользователи сразу вспомнили машины из «Безумного Макса».
Дарья Климова Фото: УАЗ
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С последним утверждением на заводе упорно не соглашаются. В последнее время была проведена большая работа по улучшению качества автомобилей УАЗ, в частности, модернизирована технология окраски кузовных деталей – с 2019 года применяется катафорезный грунт нового поколения, который отличается лучшей проникающей способностью.
Упомянутые модели: УАЗ Hunter (от 669 990 Р)
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