Дом на колесах для путешествий всей семьей – комфорт и свобода на базе УАЗ-Профи

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 декабря 2025, 16:56

УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами

Уникальный автодом на базе УАЗ-Профи удивляет возможностями. Внутри четыре спальных места и автономные системы. Кондиционер и отопление обеспечивают комфорт в любую погоду. Дизельный двигатель и большой запас топлива для дальних поездок. Оформлен как автодом, возможна покупка в лизинг или обмен.

На российском рынке появился необычный дом на колесах, созданный на базе популярного коммерческого автомобиля УАЗ-Профи. В этой модели сразу уделяется внимание сочетанию практичности и продуманного оснащения, рассчитанного на длительные путешествия без привязки к инфраструктуре.

Фото: severavtodom.ru

Автодом относится к категории «В», что позволяет управлять им с соблюдением обычных водительских прав. В основе конструкции лежит дизельный двигатель, обеспечивающий не только экономичность, но и уверенное движение даже на сложных маршрутах. Для повышения безопасности установлены дисковые тормоза, гидроусилитель руля делает управление легким и комфортным даже в сложных условиях.

Фото: severavtodom.ru

Особое внимание уделено автономности: в распоряжении владельца – кондиционер мощностью 1 кВт, а также система отопления, работающая как на газу, так и на дизеле (3+5 кВт). Это позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне независимо от времени года. Наличие воды в баке с подогревом обеспечивает горячую воду даже в морозы, а запас топлива в 130 литров обеспечивает достаточный запас хода.

Внутреннее пространство рассчитано на четверых: предусмотрены четыре посадочных и четыре спальных места. Для отделки использовался алюминий – как в мебели, так и в верхней части корпуса, что положительно влияет на дисперсность и общие конструкции весов. Все необходимые документы на переоборудование оформления, тип транспортного средства, официально измененного на автодом, то есть стандартную регистрацию и обслуживание. Стоимость такого дома на колесах стартует от 10 миллионов рублей.

Упомянутые марки: УАЗ
Похожие материалы UAZ

