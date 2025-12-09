Дом на колесах для путешествий всей семьей – комфорт и свобода на базе УАЗ-Профи

9 декабря 2025, 16:56
УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами
УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами
Уникальный автодом на базе УАЗ-Профи удивляет возможностями. Внутри четыре спальных места и автономные системы. Кондиционер и отопление обеспечивают комфорт в любую погоду. Дизельный двигатель и большой запас топлива для дальних поездок. Оформлен как автодом, возможна покупка в лизинг или обмен.
На российском рынке появился необычный дом на колесах, созданный на базе популярного коммерческого автомобиля УАЗ-Профи. В этой модели сразу уделяется внимание сочетанию практичности и продуманного оснащения, рассчитанного на длительные путешествия без привязки к инфраструктуре.
Автодом относится к категории «В», что позволяет управлять им с соблюдением обычных водительских прав. В основе конструкции лежит дизельный двигатель, обеспечивающий не только экономичность, но и уверенное движение даже на сложных маршрутах. Для повышения безопасности установлены дисковые тормоза, гидроусилитель руля делает управление легким и комфортным даже в сложных условиях.
Особое внимание уделено автономности: в распоряжении владельца – кондиционер мощностью 1 кВт, а также система отопления, работающая как на газу, так и на дизеле (3+5 кВт). Это позволяет поддерживать оптимальную температуру в салоне независимо от времени года. Наличие воды в баке с подогревом обеспечивает горячую воду даже в морозы, а запас топлива в 130 литров обеспечивает достаточный запас хода.
Внутреннее пространство рассчитано на четверых: предусмотрены четыре посадочных и четыре спальных места. Для отделки использовался алюминий – как в мебели, так и в верхней части корпуса, что положительно влияет на дисперсность и общие конструкции весов. Все необходимые документы на переоборудование оформления, тип транспортного средства, официально измененного на автодом, то есть стандартную регистрацию и обслуживание. Стоимость такого дома на колесах стартует от 10 миллионов рублей.
Похожие материалы UAZ
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 13:54
Новый автомобиль из салона оказался битым: как не стать жертвой обмана дилера
Покупка нового авто может стать лотереей. Дилеры иногда скрывают серьезные дефекты. Узнайте, как защитить свои деньги. Простые советы помогут избежать обмана. Не дайте испортить радость от покупки.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 13:23
Genesis G90 Wingback: универсал, который бросает вызов BMW M5 Touring
Genesis G90 Wingback – концепт, который ломает привычные представления о премиальных универсалах. Американский рынок устал от кроссоверов, но Genesis предлагает нечто иное. Дизайн вызывает споры, а прозвище «Доктор Зло» интригует. Что скрывает этот необычный автомобиль? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 12:52
На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто
На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.Читать далее
-
09.12.2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?Читать далее
-
09.12.2025, 12:24
УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника
УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.Читать далее
-
09.12.2025, 11:49
В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712
В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.Читать далее
-
09.12.2025, 11:21
В сеть утекли первые официальные фото гибридного Lotus Eletre с мощностью свыше 900 л.с
Появились первые снимки гибридного Lotus Eletre. Внешность почти не изменилась, но внутри скрывается нечто особенное. Модель обещает ошеломляющую мощность. Ожидается, что новинка удивит даже самых искушенных автолюбителей. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
09.12.2025, 16:12
10 подержанных авто, которые владельцы не спешат менять даже спустя годы
Некоторые автомобили остаются у первых владельцев дольше семи лет. Эксперты выяснили, какие модели не спешат менять. В списке нет ни одной китайской машины. Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
09.12.2025, 14:53
LADA Niva Travel с новым мотором и светодиодами: старт продаж у дилеров
LADA Niva Travel вернулась в салоны с доработанным двигателем и свежим экстерьером. Новые комплектации уже доступны для заказа. Покупатели удивлены изменениями. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.12.2025, 13:54
Новый автомобиль из салона оказался битым: как не стать жертвой обмана дилера
Покупка нового авто может стать лотереей. Дилеры иногда скрывают серьезные дефекты. Узнайте, как защитить свои деньги. Простые советы помогут избежать обмана. Не дайте испортить радость от покупки.Читать далее
-
09.12.2025, 13:49
Chrysler Pacifica 2027 года: обновленный дизайн и современные технологии в новом рестайлинге
Chrysler готовит Pacifica к очередному обновлению. Американский бренд обещает свежий дизайн и новые решения. Внутри и снаружи минивэн станет современнее. Какие перемены ждут поклонников марки – интрига сохраняется. Следите за новостями, чтобы узнать подробности.Читать далее
-
09.12.2025, 13:23
Genesis G90 Wingback: универсал, который бросает вызов BMW M5 Touring
Genesis G90 Wingback – концепт, который ломает привычные представления о премиальных универсалах. Американский рынок устал от кроссоверов, но Genesis предлагает нечто иное. Дизайн вызывает споры, а прозвище «Доктор Зло» интригует. Что скрывает этот необычный автомобиль? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.12.2025, 12:52
На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто
На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.Читать далее
-
09.12.2025, 12:31
Ford и Renault будут вместе выпускать доступные автомобили в Европе
Два автогиганта заключили важное соглашение. Ford и Renault готовят совместный проект. Они выпустят новые доступные электромобили. Производство наладят в Европе. Что это значит для автомобильного рынка?Читать далее
-
09.12.2025, 12:24
УАЗ отложил запуск обновленного Патриота и назвал новые сроки выхода внедорожника
УАЗ перенес старт продаж нового Патриота. Выход внедорожника откладывается на неопределенный срок. Производитель готовит серьезные изменения для модели. Они затронут не только сам Патриот. Стали известны некоторые подробности о новинке.Читать далее
-
09.12.2025, 11:49
В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712
В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.Читать далее
-
09.12.2025, 11:21
В сеть утекли первые официальные фото гибридного Lotus Eletre с мощностью свыше 900 л.с
Появились первые снимки гибридного Lotus Eletre. Внешность почти не изменилась, но внутри скрывается нечто особенное. Модель обещает ошеломляющую мощность. Ожидается, что новинка удивит даже самых искушенных автолюбителей. Подробности о технических характеристиках пока держатся в секрете.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве