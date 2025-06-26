УАЗы хотят собирать в Венесуэле и Никарагуа

Фото: УАЗ

О планах локализовать сборку УАЗов в странах Латинской Америки рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе обсуждения планов по развитию экспортной составляющей отечественного автопрома.Как выяснили «Известия» , в Венесуэле рассматривается возможность создания совместного сборочного производства с местными партнерами. По словам источника, близкого к УАЗу, переговоры уже находятся на стадии проработки. Российская сторона активно изучает логистические и производственные возможности страны, чтобы обеспечить не только эффективное производство, но и полное соответствие выпускаемых автомобилей местным климатическим и дорожным условиям.

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Никарагуа, в свою очередь, является для УАЗа стратегически знакомым рынком. Автомобили марки здесь хорошо известны еще с советских времен. Сейчас речь идет о тестовых поставках дизельных версий внедорожников, которые должны показать свои возможности перед потенциальными покупателями и дилерами. Эти модели будут адаптированы под специфику местного рельефа и температурного режима, что особенно важно для тропических широт.Напомним, в 2025 году крупноузловая сборка УАЗов началась на Кубе. Первые автомобили – «Патриот» и «Пикап» – сошли с конвейера в апреле этого года. После выхода на проектную мощность планируется выпускать до 500 машин в год. Кроме того, как ранее заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев, возможна организация производства УАЗ и в Африке.