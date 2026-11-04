Как СССР строил вездеход мечты, а получился музейный экспонат: история проектов УАЗ, которым не повезло

УАЗ: от грузовиков до экспериментальных амфибий — история моделей и нереализованных проектов

От трехтонок военных лет до амфибии «Ягуар» и несостоявшегося наследника «козлика» — как Ульяновский автозавод создавал массовые внедорожники и смелые эксперименты, которые так и не дошли до конвейера.

От трехтонок военных лет до амфибии «Ягуар» и несостоявшегося наследника «козлика» — как Ульяновский автозавод создавал массовые внедорожники и смелые эксперименты, которые так и не дошли до конвейера.

Ульяновский автомобильный завод прошел долгий путь: от сборки грузовиков в годы Великой Отечественной войны до создания экспериментальных внедорожников и амфибий. Одни модели становились массовыми и легендарными, другие — оставались в музеях и на чертежах. Ниже — история ключевых машин и проектов, которые так и не добрались до серии.

Экспериментальные и нереализованные проекты

УАЗ-3907 «Ягуар» — амфибия на базе модели 469 с двумя дверями и двумя винтами, которые должны были обеспечивать ход по воде до 9 км/ч. До серии машина не добралась: объединяющемуся Советскому Союзу было не до проекта.

УАЗ-3172 должен был заменить 469-й, но его постигла похожая судьба. Автомобиль успешно прошел испытания, дорожный просвет составил 325 мм. Повышенную проходимость определяли блокировки межколесных дифференциалов на соответствующих осях; межосевую блокировку предусматривали отдельно. Однако в 1993 году экономическое состояние завода не позволяло начать серийный выпуск.

УАЗ-3172-01 предполагался в гражданском исполнении с цельнометаллическим кузовом и клиренсом 220 мм. Проект так и остался нереализованным.

Экспериментальный пикап 2315 изготовили в 1996 году, но в серию он не пошел. Сейчас он стоит в музее рядом с серийными машинами.

Серийные модели

УАЗ-3153 стал удлиненным исполнением «козлика» и выпускался с 1997 по 2007 год. На его основе появился УАЗ-3159 «Барс»: ему достались редукторные мосты и расширенная колея, а интерьер сделан современнее. Редукторы обеспечивают дорожный просвет в 300 мм. «Барс» выпускали с 1998 по 2006 год.

Ранние страницы заводской истории

Первыми автомобилями, вышедшими из стен Ульяновского автозавода, стали ЗИС-5В — знаменитые трехтонки. В годы Великой Отечественной войны они были одним из основных средств помощи Советской армии на фронте. Выпуск продолжался с 1942 по 1944 год, всего изготовили чуть больше 10 тысяч машин.

Позже в Ульяновске выпустили ГАЗ АА, известный как «полуторка». С 1947 по 1951 год грузовики производили для перевозки 1500 кг груза. «Полуторка» считается самым массовым советским автомобилем прошлого века.

ГАЗ-69 выпускали с 1954 по 1972 год; в ту эпоху он был грузопассажирским автомобилем повышенной комфортности — в салоне размещалось до восьми человек.

С 1958 по 1965 год с конвейера сходили санитарные УАЗ-450А. За округлые формы автомобиль прозвали «таблеткой». Компоновка передвинула рычаг коробки передач к перегородке, поэтому водителю при переключении приходится оттягивать руку назад.

УАЗ-469Б выпускался с 1972 по 1985 год как гражданская версия военного вездехода 469. Главное отличие — отсутствие редукторов в ведущих мостах. Машину выпускали исключительно с тентовой крышей.

История УАЗа — это сочетание массовых моделей, определивших облик советского бездорожья, и смелых экспериментальных решений, которые опередили время, но не пережили экономических трудностей.