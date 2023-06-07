УАЗы могут прописаться в Гане

13.06.2023, 14:22

Под отзыв попали почти 100 тысяч новеньких Kia Sportage из-за проблем с тормозами

Компания Kia объявила об отзыве без малого 100 тысяч кроссоверов Kia Sportage 2023 модельного года. При сборке на американском заводе в Джорджии на них установили дефектные вакуумные усилители тормозов.Читать далее