9 октября 2019, 16:09
УАЗы помогут охранять амурских тигров
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Ульяновский автозавод подготовил партию из десяти внедорожников УАЗ «Патриот». Автомобили уже переданы Службе охотничьего надзора Приморского края. На них инспекторы будут патрулировать территории в ареале обитания амурского тигра и бороться с браконьерами.
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Новые внедорожники УАЗ «Патриот» помогут инспекторам краевых заказников добираться в самые трудно доступные районы и эффективно следить за популяцией амурских тигров. Универсальные и простые внедорожники серьезно облегчат сотрудникам охотничьего надзора проведение информационно-профилактических мероприятий, а также рейдов, направленных на борьбу с браконьерством.
В список оснащения экспедиционных «Патриотов» входит лебедка, силовые пороги, фаркоп, внедорожные покрышки All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше и лестница на задней двери. На центральной консоли – 7-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией. Под капотом УАЗ «Патриот» трудится 2,7-литровый бензиновый мотор (150 л.с., 235 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКПП, системой полного привода и электронной блокировкой заднего дифференциала.
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