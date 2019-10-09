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9 октября 2019, 16:09

УАЗы помогут охранять амурских тигров

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Ульяновский автозавод подготовил партию из десяти внедорожников УАЗ «Патриот». Автомобили уже переданы Службе охотничьего надзора Приморского края. На них инспекторы будут патрулировать территории в ареале обитания амурского тигра и бороться с браконьерами.
УАЗы помогут охранять амурских тигров

 

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Десять оранжевых «Патриотов» в специальном экспедиционном исполнении пополнили автопарк Службы охотничьего надзора Приморского края.  На внедорожники нанесли особую «тигриную» окраску. Одна из основных задач инспекторов – сохранить популяцию амурских тигров.

Новые внедорожники УАЗ «Патриот» помогут инспекторам краевых заказников добираться в самые трудно доступные районы и эффективно следить за популяцией амурских тигров. Универсальные и простые внедорожники серьезно облегчат сотрудникам охотничьего надзора проведение информационно-профилактических мероприятий, а также рейдов, направленных на борьбу с браконьерством.

В список оснащения экспедиционных «Патриотов» входит лебедка, силовые пороги, фаркоп, внедорожные покрышки All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше и лестница на задней двери. На центральной консоли – 7-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией. Под капотом УАЗ «Патриот» трудится 2,7-литровый бензиновый мотор (150 л.с., 235 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКПП, системой полного привода и электронной блокировкой заднего дифференциала.

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УАЗы помогут охранять амурских тигров
{{material_127665}}Десять оранжевых «Патриотов» в специальном экспедиционном исполнении пополнили автопарк Службы охотничьего надзора Приморского края.  На внедорожники нанесли особую «тигриную» окраску. Одна из основных задач инспекторов – сохранить популяцию амурских тигров.Новые внедорожники УАЗ «Патриот» помогут инспекторам краевых заказников добираться в самые трудно доступные районы и эффективно следить за популяцией амурских тигров. Универсальные и простые внедорожники серьезно облегчат сотрудникам охотничьего надзора проведение информационно-профилактических мероприятий, а также рейдов, направленных на борьбу с браконьерством.В список оснащения экспедиционных «Патриотов» входит лебедка, силовые пороги, фаркоп, внедорожные покрышки All-Terrain, экспедиционный багажник на крыше и лестница на задней двери. На центральной консоли – 7-дюймовый экран медиасистемы со встроенной навигацией. Под капотом УАЗ «Патриот» трудится 2,7-литровый бензиновый мотор (150 л.с., 235 Нм), который сочетается с 5-ступенчатой МКПП, системой полного привода и электронной блокировкой заднего дифференциала.
2019-10-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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