18 февраля 2020, 11:20
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
- 2204
- 0
Фото: телеканал "Звезда"
Под Оренбургом прошли тактические учения мотострелкового высокомобильного соединения Центрального военного округа. В 250-километром марше участвовали пикапы Ульяновского автозавода.
Фото: телеканал "Звезда"
Фото: телеканал "Звезда"
Фото: телеканал "Звезда"
Фото: телеканал "Звезда"
Фото: телеканал "Звезда"
Ранее мы писали
На полигоне в Ульяновской области прошли тактические учения десантников-артиллеристов. Специальные автомобили ...Читать далее
По легенде учений перед военнослужащими стояла задача отразить атаки обороняющихся «боевиков». На пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы «Корд», из которых и наносили огневые удары по условным бандформированиям. Поддержку мотострелками оказывали реактивные системы залпового огня «Град».
По словам командира высокомобильной роты Романа Гундорова, личный состав и техника проявили себя с лучшей стороны в условиях бездорожья и непростых погодных условий. В учениях приняли участие свыше 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Тест-драйв УАЗ «Пикап»: по мужской линии
25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
12.10.2018, 07:16
Тест-драйв УАЗ «Профи»: боец трудового резерва
09.01.2018, 08:54
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
25.12.2016, 19:36
Тест-драйв UAZ Patriot: если душа просит...
10.02.2016, 08:08
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Купил кунг на УАЗ Пикап на раме, после нескольких месяцев эксплуатации (не город) кунг затрещал, появились трещины, перекос и излом задней двери. Сказали, что это АБС-пластик, он не ремонтируется. Предлагали же клееный из стеклопластика, но он был дороже, позарился на дешевизну, теперь жалею, выкинутые ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве