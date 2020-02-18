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18 февраля 2020, 11:20

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

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Фото: телеканал "Звезда"
Под Оренбургом прошли тактические учения мотострелкового высокомобильного соединения Центрального военного округа. В 250-километром марше участвовали пикапы Ульяновского автозавода.
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

Фото: телеканал "Звезда"

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

Фото: телеканал "Звезда"

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

Фото: телеканал "Звезда"

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

Фото: телеканал "Звезда"

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков

Фото: телеканал "Звезда"

УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
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Специально подготовленные внедорожники УАЗ «Пикап» приняли участие в учениях мотострелков в Оренбургской области. Автомобили прекрасно зарекомендовали себя как во время 250-километрового марша по дорогам общего пользования, так и на полигоне. Ни плохая погода, но глубокий снег не стали препятствием для пикапов.

По легенде учений перед военнослужащими стояла задача отразить атаки обороняющихся «боевиков». На пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы «Корд», из которых и наносили огневые удары по условным бандформированиям. Поддержку мотострелками оказывали реактивные системы залпового огня «Град».

По словам командира высокомобильной роты Романа Гундорова, личный состав и техника проявили себя с лучшей стороны в условиях бездорожья и непростых погодных условий. В учениях приняли участие свыше 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.

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Отзывы по теме
УАЗ представил свою первую модель гибридного автомобиля
Интересный шаг в будущее! УАЗ молодцы, заметен прогресс и в нынешних моделях, и в перспективах разработки.
Владимир
Чем радует душу и тело новый УАЗ 2015 года
Патрик машина хорошая хоть еще и нуждается в модернизации. Уэтой машины есть будущее по сравнению с ВАЗом.
Cерега
Кунг
Купил кунг на УАЗ Пикап на раме, после нескольких месяцев эксплуатации (не город) кунг затрещал, появились трещины, перекос и излом задней двери. Сказали, что это АБС-пластик, он не ремонтируется. Предлагали же клееный из стеклопластика, но он был дороже, позарился на дешевизну, теперь жалею, выкинутые ...
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УАЗы приняли участие в учениях мотострелков
{{material_127102}}Специально подготовленные внедорожники УАЗ «Пикап» приняли участие в учениях мотострелков в Оренбургской области. Автомобили прекрасно зарекомендовали себя как во время 250-километрового марша по дорогам общего пользования, так и на полигоне. Ни плохая погода, но глубокий снег не стали препятствием для пикапов.По легенде учений перед военнослужащими стояла задача отразить атаки обороняющихся «боевиков». На пикапах были установлены крупнокалиберные пулеметы «Корд», из которых и наносили огневые удары по условным бандформированиям. Поддержку мотострелками оказывали реактивные системы залпового огня «Град».По словам командира высокомобильной роты Романа Гундорова, личный состав и техника проявили себя с лучшей стороны в условиях бездорожья и непростых погодных условий. В учениях приняли участие свыше 600 военнослужащих и более 50 единиц боевой и специальной техники.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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