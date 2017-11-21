Uber закупит у Volvo 24 тысячи внедорожников XC90
Известный агрегатор такси Uber намерен закупить купить до 24 000 кроссоверов Volvo XC90, оснащенных технологией автономного управления. Об этом информирует агентство Reuters.
В рамках заключенного рамочного соглашения шведский автопроизводитель будет поставлять подобные машины в период с 2019 до 2021годы.
Сообщается, что внедорожники Volvo XC90 будут оснащаться собственной технологией Uber, над которой ее специалисты не первый месяц работают в содружестве со специалистами Advanced Technologies Group.
Прототип автомобиля уже тестируется на территории Соединенных Штатов. На данном этапе в в кресле водителя присутствует человек. Однако, в ближайшем будущем тестируемый автомобиль должен обойтись без него.
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| Кому: colex Выбирая из этих двух, я бы остановился на Вольво. Ауди Qшка это переплата за бренд. По совим ТТХ Вольво превосходит Ауди. По надежности они примерно одинаковы. По цене Вольво будет дешевле, по запчастям Ауди немного выгоднее, т.к. более распространена данная модель. Но если покупать ради ...
На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
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