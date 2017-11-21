21 ноября 2017, 19:18

Uber закупит у Volvo 24 тысячи внедорожников XC90

Известный агрегатор такси Uber намерен закупить купить до 24 000 кроссоверов Volvo XC90, оснащенных технологией автономного управления. Об этом информирует агентство Reuters.
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Uber закупит у Volvo 24 тысячи внедорожников XC90 Volvo XC90

В рамках заключенного рамочного соглашения шведский автопроизводитель будет поставлять подобные машины в период с 2019 до 2021годы.

Сообщается, что внедорожники Volvo XC90 будут оснащаться собственной технологией Uber, над которой ее специалисты не первый месяц работают в содружестве со специалистами Advanced Technologies Group.

Прототип автомобиля уже тестируется на территории Соединенных Штатов. На данном этапе в в кресле водителя присутствует человек. Однако, в ближайшем будущем тестируемый автомобиль должен обойтись без него.

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Артём
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На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
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А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
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Uber закупит у Volvo 24 тысячи внедорожников XC90
В рамках заключенного рамочного соглашения шведский автопроизводитель будет поставлять подобные машины в период с 2019 до 2021годы.Сообщается, что внедорожники Volvo XC90 будут оснащаться собственной технологией Uber, над которой ее специалисты не первый месяц работают в содружестве со специалистами Advanced Technologies Group. Прототип автомобиля уже тестируется на территории Соединенных Штатов. На данном этапе в в кресле водителя присутствует человек. Однако, в ближайшем будущем тестируемый автомобиль должен обойтись без него.
2017-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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