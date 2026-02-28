Прорыв в мобильности: Uber интегрировало в свой парк электрические аэротакси Joby

28 февраля 2026, 13:59
Uber запускает электрические аэротакси Joby в Дубае: новый этап городских перевозок
В 2026 году в Дубае стартует уникальный проект: пассажиры смогут вызвать полностью электрическое аэротакси Joby прямо через приложение Uber. Это событие может стать началом новой эры городских перевозок и задать тренд для мегаполисов по всему миру.
В Дубае начинается новая глава истории городского транспорта: уже в этом году жители мегаполиса получат возможность вызывать аэротакси прямо из приложения Uber. Речь идет не о футуристических концептах, а об электрических летательных аппаратах Джоби, которые готовы выйти в прокат и перевернуть представление о передвижении по городу.
Впервые в мире сервис заказа такси интегрирует на своей платформе новый вид транспорта — полностью электрическое аэротакси. Это не просто очередная технологическая новинка, а настоящий прорыв, который позволит изменить привычные маршруты и сделать перемещение по мегаполису более быстрым, комфортным и экологичным.
Поездка на таком такси больше напоминает путешествие из научно-фантастического фильма: вертикальный взлет, минимальный уровень шума и отсутствие пробок. Путь, который на автомобиле занимает час, аэротакси Джоби преодолевает всего за 15–20 минут, открывая пассажирам захватывающие виды на Персидский залив и небоскребы Дубая с высоты птичьего полета.
