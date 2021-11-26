«Убийца» Porsche Taycan: серийный Polestar 5 сохранит лучшее от концепта 2020 года
Фото: Polestar
Четырехдверный Grand Tourer запустят в производство лишь в 2024 году. А пока суть да дело, автопроизводитель решил показать фотографии того, как должна выглядеть серийная версия предстоящего автомобиля.
Многое из того лучшего, что легло в основу концепт-кара, сохранено в нынешнем варианте Polestar 5. При этом, как отмечает шведская пресса, автомобиль получил обычные двери вместо «дверей самоубийцы», показанных на примере концепта.
В оформлении интерьера будут использованы современные и экологичные материалы, созданные путем переработки, плюс композит на основе льна.
«Я доволен тем, что дизайн концепт–кара положен в основу будущего серийного варианта Polestar 5. – Заявил генеральный директор Poletar Томас Ингенлат. – Это большое достижение наших дизайнеров и инженеров».
По словам топ-менеджера, прежде чем запустить в производство «убийцу» Porsche Taycan, компания выкатит на дороги общего пользования большой внедорожник Polestar 3, а затем еще один SUV, размером чуть меньше - Polestar 4.
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