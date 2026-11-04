Чужая машина, яма под туалет и липовый аппендицит: убийца таксистки в Дагестане предусмотрел все, кроме одного рокового нюанса

Полицейские за 3 дня раскрыли все подробности драмы дагестанской таксистки, которую заманили в смертельную ловушку

Обычный заказ изменил ход семейного дня. Поиски быстро вывели оперативников на подозрительную машину. Записи наблюдения помогли восстановить маршрут и собрать важные детали. Расследование завершилось за три дня.

Обычный заказ изменил ход семейного дня. Поиски быстро вывели оперативников на подозрительную машину. Записи наблюдения помогли восстановить маршрут и собрать важные детали. Расследование завершилось за три дня.

Экскаватор понадобился полиции на окраине поселка Новый Хушет, примерно в 15 километрах от Махачкалы: там сообщник указал место, где спрятал тело 34-летней таксистки Динары Алхасовой. Женщину искали три дня после исчезновения во время поездки к Сулакскому каньону. Ее тело обнаружили 2 ноября, через три дня после пропажи, рассказывает 360.ru.

По данным МВД Дагестана, к встрече Динару заманила 38-летняя уроженка Смоленской области. Она выдала себя за туристку и заказала поездку на женском такси, которое принимало заказы только от женщин. В назначенном месте женщину ждал бывший муж, 39-летний Акиф Гасанов. Следствие считает, что преступление готовилось заранее, а Гасанов организовал нападение. По факту убийства возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

После нападения тело перенесли в другой автомобиль и вывезли на участок родственника одного из подозреваемых. Чтобы скрыть тело, тракториста попросили выкопать яму, сказав, что она нужна для уличного туалета. Когда выяснилось, что яма расположена не там, где необходимо, рабочему поручили засыпать ее и выкопать новую неподалеку. По версии следствия, тракторист не знал о преступлении.

Следы пытались скрыть и другим способом. Volkswagen Polo Динары переместили, а государственные номера заменили. Телефон женщины нашли в Кизилюрте, отдельно от места обнаружения тела. Подруга Динары Середа заметила геолокацию устройства и передала сведения семье. Она предположила, что телефон могли переместить намеренно, чтобы сбить поиски.

Динара пропала утром 30 октября. Перед поездкой она отвезла маленького сына в детский сад, затем взяла заказ и выехала на машине мужа. Когда женщина перестала отвечать, ее мать обратилась в полицию. Оперативников насторожило, что Динара исчезла, оставив ребенка в детском саду.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер и заметили автомобиль, который следовал за Volkswagen на расстоянии от 10 до 15 метров. Хозяйка машины сообщила, что отдала ее знакомому для ремонта. Так полиция вышла на Акифа Гасанова. По версии МВД, он использовал чужой автомобиль, чтобы не засветить собственную машину на камерах наблюдения.

После беседы с оперативниками Акиф уехал в больницу, пожаловавшись на сильную боль в животе. Врачи провели ему операцию из-за подозрения на острый аппендицит. В МВД полагают, что госпитализация помогла ему избежать дальнейших расспросов. Тем временем на записях наблюдения обнаружили силуэт второго мужчины. Подозреваемых задержали утром после ночной слежки.

По версии следствия, Акиф признался, что напал на бывшую жену с ножом. Затем он переложил тело в другой автомобиль и попросил знакомого вывезти его. Тот подтвердил свое участие, но не смог уверенно назвать имя погибшей. В публикациях о деле также приводились разные описания способа убийства. Подруга Динары рассказала о напряженных отношениях женщины с бывшим супругом. Правоохранительные органы называли возможным мотивом ревность и нежелание бывшего мужа смириться с ее новым замужеством.

Помимо бывшего мужа и его 43-летнего знакомого, задержали третью предполагаемую участницу. Ее нашли в московском аэропорту Домодедово после того, как она уехала в Москву. По версии следствия, женщина помогла организовать заказ поездки под видом туристки. МВД Дагестана готовило документы для ее доставки в республику. Материалы передали в республиканский СК, где устанавливают роль каждого подозреваемого и обстоятельства последнего дня жизни Динары. Задержанные пока имеют статус подозреваемых; их виновность устанавливают в предусмотренном законом порядке.