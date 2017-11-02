2 ноября 2017, 14:14
Убытки Tesla достигли рекорда
Американская компания по выпуску электрокаров Tesla опубликовала итоги 3 квартала 2017 года. Согласно обнародованным данным, убытки марки составили 619,4 млн долларов, что составляет почти 3 доллара за акцию.
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Американский производитель электрокаров опубликовал корпоративную отчетность за второй квартал 2017 года. ...Читать далее
Отметим, что за прошлый квартал прибыль марки достигла 2,98 млрд. долларов, что превысило прошлогодние показатели в 2,3 млрд. долларов. При этом по итогам первых девяти месяцев текущего года чистый убыток компании составил 1, 286 млрд. долларов, при этом почти половина потерь относится к третьему кварталу. Эксперты отмечают, что это самый финансово провальный период за всю историю существования марки.
В планах компании - еженедельный выпуск 5 000 экземпляров Model 3 до конца марта 2018 года. Препятствующим фактором наращивания темпов производства является сборка аккумуляторов на Гигафабрике в Неваде.
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