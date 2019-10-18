Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 октября 2019, 09:28

Участки автодорог предлагают прикрепить к больницам

  • 41
  • 0
Сейчас «скорая помощь» везет пострадавших в ДТП не в ближайшую больницу, а в больницу своего региона, которая зачастую оказывается намного дальше. Медики теряют драгоценное время. Госавтоинспекция предложила исправить эту практику.
Ранее мы писали
Полицейскими Lamborghini и Bugatti на Ближнем Востоке уже никого не удивишь. А как вам Chevrolet Corvette ...
Читать далее
Сейчас действует строгая привязка скорой помощи к региону. Если ДТП произошло на границе двух областей, то ближайшей больницей может оказаться учреждение в соседнем регионе. Но пострадавшего туда не повезут. В результате правило «золотого часа» удается соблюсти не всегда и люди погибают по дороге в больницу.

ГИБДД предлагает приписать каждый участок дорог к соседней больнице. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако в регионах ближайшая больница не всегда оказывается готова к приему пострадавших с тяжелыми травмами. В небольших поселковых больницах нет необходимого оборудования, а на ночь остается только дежурный фельдшер. Поэтому решать проблему экстренной медицинской помощи надо комплексно.

Глава ГИБДД Михаил Черников отметил положительный опыт Московской области. Здесь существуют договоренности с медицинскими центрами, специализирующимися на сочетанных травмах, которые чаще всего и получают люди при ДТП. Пострадавших доставляют в госпиталь вертолетом. По словам начальника подмосковного ГИБДД Виктора Кузнецова, 160 тысяч рублей за летный час нельзя сравнивать с ценой человеческой жизни. Благодаря оперативной госпитализации в Московской области удалось снизить смертность в ДТП почти в два раза.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Проблема с трубкой "Сапуна"двигателя(отвод газов) Focus 1 split port 2.0 л американец.
Цитата:| Кому: valerant80 Есть гбц на Сплит порт
Дмитрий
Арманд Kia | отзывы
Цены адекватные, всегда соответствуют и качеству сервиса, и качеству зоны ожидания, где можно в приставку погонять. Нормочас не задран до небес, поэтому всегда вожу сюда машину и на ТО и на внеплановые осмотры.
Elichisona
Петербургские автосалоны Volvo Car Family прошли перезагрузку
Смешно читать. Статью писал сам Плитман. Пытался развалить, будучи у руля Свид-Мобиля, чтобы забрать себе. Хорошо, что Свид-Мобиль на Приморском остался
Вольво драйвер
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Участки автодорог предлагают прикрепить к больницам
{{material_127776}}Сейчас действует строгая привязка скорой помощи к региону. Если ДТП произошло на границе двух областей, то ближайшей больницей может оказаться учреждение в соседнем регионе. Но пострадавшего туда не повезут. В результате правило «золотого часа» удается соблюсти не всегда и люди погибают по дороге в больницу.ГИБДД предлагает приписать каждый участок дорог к соседней больнице. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако в регионах ближайшая больница не всегда оказывается готова к приему пострадавших с тяжелыми травмами. В небольших поселковых больницах нет необходимого оборудования, а на ночь остается только дежурный фельдшер. Поэтому решать проблему экстренной медицинской помощи надо комплексно.Глава ГИБДД Михаил Черников отметил положительный опыт Московской области. Здесь существуют договоренности с медицинскими центрами, специализирующимися на сочетанных травмах, которые чаще всего и получают люди при ДТП. Пострадавших доставляют в госпиталь вертолетом. По словам начальника подмосковного ГИБДД Виктора Кузнецова, 160 тысяч рублей за летный час нельзя сравнивать с ценой человеческой жизни. Благодаря оперативной госпитализации в Московской области удалось снизить смертность в ДТП почти в два раза.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Набережные Челны Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.