18 октября 2019, 09:28
Участки автодорог предлагают прикрепить к больницам
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Сейчас «скорая помощь» везет пострадавших в ДТП не в ближайшую больницу, а в больницу своего региона, которая зачастую оказывается намного дальше. Медики теряют драгоценное время. Госавтоинспекция предложила исправить эту практику.
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ГИБДД предлагает приписать каждый участок дорог к соседней больнице. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако в регионах ближайшая больница не всегда оказывается готова к приему пострадавших с тяжелыми травмами. В небольших поселковых больницах нет необходимого оборудования, а на ночь остается только дежурный фельдшер. Поэтому решать проблему экстренной медицинской помощи надо комплексно.
Глава ГИБДД Михаил Черников отметил положительный опыт Московской области. Здесь существуют договоренности с медицинскими центрами, специализирующимися на сочетанных травмах, которые чаще всего и получают люди при ДТП. Пострадавших доставляют в госпиталь вертолетом. По словам начальника подмосковного ГИБДД Виктора Кузнецова, 160 тысяч рублей за летный час нельзя сравнивать с ценой человеческой жизни. Благодаря оперативной госпитализации в Московской области удалось снизить смертность в ДТП почти в два раза.
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Цитата:| Кому: valerant80 Есть гбц на Сплит порт
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