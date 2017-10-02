Участок Крымской переправы покрыли асфальтом
В июле с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 см. Затем дорожники приступили к устройству водоотвода, по которому вода будет стекать с дорожного полотна в лотки и далее уходить в систему очистных сооружений. По оси водоотвода строители уложили дренажную смесь, установили водоприемные решетки, провели тестовую оценку стока воды и уложили верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см. Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью.
Асфальт Крымского моста почти по всей трассе - 2-слойный общей толщиной 11 см. Смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях – исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю.
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