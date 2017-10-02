2 октября 2017, 17:18

Участок Крымской переправы покрыли асфальтом

Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла. Это более 600 метров дорожного покрытия в направлении полуострова.
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Участок Крымской переправы покрыли асфальтом

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Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой. После укладки асфальта дорожникам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля движения.

В июле с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 см. Затем дорожники приступили к устройству водоотвода, по которому вода будет стекать с дорожного полотна в лотки и далее уходить в систему очистных сооружений. По оси водоотвода строители уложили дренажную смесь, установили водоприемные решетки, провели тестовую оценку стока воды и уложили верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см. Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью.

Асфальт Крымского моста почти по всей трассе - 2-слойный общей толщиной 11 см. Смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях – исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю.

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Alex098
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Участок Крымской переправы покрыли асфальтом
{{material_120794}}Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой. После укладки асфальта дорожникам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля движения.В июле с этого участка на острове Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона толщиной 6 см. Затем дорожники приступили к устройству водоотвода, по которому вода будет стекать с дорожного полотна в лотки и далее уходить в систему очистных сооружений. По оси водоотвода строители уложили дренажную смесь, установили водоприемные решетки, провели тестовую оценку стока воды и уложили верхний слой асфальтобетона толщиной 5 см. Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью.Асфальт Крымского моста почти по всей трассе - 2-слойный общей толщиной 11 см. Смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума. Он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях – исключительно кубовидный щебень узких фракций, содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы близко к нулю.
2017-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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