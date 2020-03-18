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18 марта 2020, 16:16

Участок «Скандинавии» реконструируют за 13,7 млрд рублей к 2023 году

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На реконструкцию очередных 20 километров трассы «Скандинавия» в Ленинградской области планируют потратить 13,7 млрд рублей. Контракт с подрядчиком уже заключен. Работы должны завершить до конца 2023 года.
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Поэтапная реконструкция трассы «Скандинавия» началась в 2015 году. Автомагистраль разделили на пять участков, расположенных на территории Ленинградской области: от границы Всеволожского района до государственной границы с Финляндией. Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт с подрядчиком АО «ВАД» на реконструкцию очередного участка, сообщает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу Упрдора.

Работы будут вестись на отрезке трассы «Скандинавия» от поворота к Цвелодубово до поселка Кирпичное. Сумма контракта составляет порядка 13,7 млрд рублей. С 80-го по 100-й километр возведут три развязки и три путепровода, мост через реку Великая и два надземных пешеходных перехода. Кроме того, дорожники уложат 59 водопропускных труб, а в местах пересечения дороги и путей миграции диких животных построят два скотопрогона. Для устройства насыпи предстоит отсыпать более 1 млн кубометров грунта

На время работ для безопасности дорожного движения на участке обустроят линии наружного искусственного освещения, а встречные потоки разделят бетонным осевым ограждением. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году. В результате, трассу расширят до 6 полос, разделят встречные потоки и обеспечат безопасное пересечение основного хода дороги с региональными трассами.

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Участок «Скандинавии» реконструируют за 13,7 млрд рублей к 2023 году
{{material_125216}}Поэтапная реконструкция трассы «Скандинавия» началась в 2015 году. Автомагистраль разделили на пять участков, расположенных на территории Ленинградской области: от границы Всеволожского района до государственной границы с Финляндией. Сейчас ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило госконтракт с подрядчиком АО «ВАД» на реконструкцию очередного участка, сообщает Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу Упрдора.Работы будут вестись на отрезке трассы «Скандинавия» от поворота к Цвелодубово до поселка Кирпичное. Сумма контракта составляет порядка 13,7 млрд рублей. С 80-го по 100-й километр возведут три развязки и три путепровода, мост через реку Великая и два надземных пешеходных перехода. Кроме того, дорожники уложат 59 водопропускных труб, а в местах пересечения дороги и путей миграции диких животных построят два скотопрогона. Для устройства насыпи предстоит отсыпать более 1 млн кубометров грунтаНа время работ для безопасности дорожного движения на участке обустроят линии наружного искусственного освещения, а встречные потоки разделят бетонным осевым ограждением. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году. В результате, трассу расширят до 6 полос, разделят встречные потоки и обеспечат безопасное пересечение основного хода дороги с региональными трассами.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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