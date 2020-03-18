18 марта 2020, 16:16
Участок «Скандинавии» реконструируют за 13,7 млрд рублей к 2023 году
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На реконструкцию очередных 20 километров трассы «Скандинавия» в Ленинградской области планируют потратить 13,7 млрд рублей. Контракт с подрядчиком уже заключен. Работы должны завершить до конца 2023 года.
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Работы будут вестись на отрезке трассы «Скандинавия» от поворота к Цвелодубово до поселка Кирпичное. Сумма контракта составляет порядка 13,7 млрд рублей. С 80-го по 100-й километр возведут три развязки и три путепровода, мост через реку Великая и два надземных пешеходных перехода. Кроме того, дорожники уложат 59 водопропускных труб, а в местах пересечения дороги и путей миграции диких животных построят два скотопрогона. Для устройства насыпи предстоит отсыпать более 1 млн кубометров грунта
На время работ для безопасности дорожного движения на участке обустроят линии наружного искусственного освещения, а встречные потоки разделят бетонным осевым ограждением. Реконструкцию планируют завершить в 2023 году. В результате, трассу расширят до 6 полос, разделят встречные потоки и обеспечат безопасное пересечение основного хода дороги с региональными трассами.
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