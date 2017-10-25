Участок трассы М-10 «оделся» в новые дорожные «одежды»
Как информирует ФКУ Упрдор «Россия», работы на объекте, расположенном возле д. Бахмара, завершены на месяц раньше запланированного срока. Выполнен комплекс работ по замене верхнего слоя покрытия, деформированного барьерного ограждения и дорожных знаков. Кроме того, произведены работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки термопластиком.
Есть информация и о ноу-хау. Так, в дорожное полотно была произведена установка датчиков температуры и состояния поверхности дороги. Устройства позволяют оценить состояние поверхности и прогнозировать образование льда на дороге, с целью принятия своевременных мер для предотвращения зимней скользкости.
Теперь дорожные службы круглосуточно и оперативно могут реагировать на изменения состояния дорожного покрытия. Есть надежда, что это позитивно отразится на безопасности передвижения автомобилей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное