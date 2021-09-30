Учеников автошкол гонят в город и на автомагистрали: время обучения на площадке сократят до минимума
Напомним, автомагистраль обозначается знаком 5.1 на зеленом фоне. Разрешенная скорость здесь увеличена до 110 км/ч. В Санкт-Петербурге – это КАД, в Подмосковье – М-11, ЦКАД, обход Одинцово, участки трасс М-4, М-2, М-9, а также статус автомагистрали имеют отдельные участки федеральных трасс в других регионах. Столичная МКАД официально автомагистралью не является.
Другое важное изменение касается практических занятий. На отработку навыков вождения выделено, как и прежде, 56 часов, но распределены они будут в пользу «города»: 38 часов на «город» и 18 часов на «площадку». До сих пор соотношение было 32 и 24 часа. Для грузовой категории С баланс времени между «городом» и «площадкой» изменится с 42/30 на 48/24 часа, пишет «Коммерсантъ».
Вышеперечисленные поправки должны пройти оценку регулирующего воздействия в Минэкономики. Предварительная дата вступления в силу – 1 марта 2022 года. Как заверили “Ъ” участники рынка, нововведения не приведут к удорожанию автомобильных курсов.
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