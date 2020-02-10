10 февраля 2020, 22:23
Ученые доказали, что автохамы чаще встречаются за рулем Audi, BMW и Mercedes-Benz
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Финские ученые выяснили, что существует связь между хамским поведением на дороге и маркой автомобиля. Причем на выбор марки в данном случае влияет не столько материальное благосостояние, сколько личные качества покупателя.
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Новая работа финских психологов стала продолжением исследования связи нарциссизма (самолюбования) и статусного потребления. Профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист составил психологический портрет 1892 финских автомобилистов. В результате, он пришел к выводу, что владельцы быстрых немецких автомобилей, таких как Audi, BMW и Mercedes-Benz, склонны чаще проезжать на красный свет, не уступать дорогу пешеходам, превышать скорость и ездить агрессивно и безрассудно.
Профессор уточнил, что среди владельцев автомобилей немецких премиальных марок встречаются люди организованные, надежные и самодостаточные. Но, к сожалению, их меньшинство. В основном, обладателями Audi, BMW или Mercedes-Benz становятся эгоцентричные, неуживчивые, упрямые скандалисты. Зачастую они не могут себе позволить такой дорогой автомобиль. Покупка обусловлена не статусом и благосостоянием, но желанием казаться крутым и успешным, демонстрируя всем свое превосходство.
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