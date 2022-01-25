Ученые доказали: водители автомобилей и мотоциклов по-разному оценивают ситуации на дорогах
В исследовании использовалась технология слежения за взглядом для оценки когнитивных и неврологических функций зрительной системы. В итоге выяснилось, что водители и автомобилей, и мотоциклов одинаково воспринимают грузовики и другие крупные объекты, а вот легкий транспорт автомобилисты иногда игнорируют.
В ходе исследования удалось выяснить, что имеющаяся в человеческом глазу «слепая зона» иногда служит причиной того, что водители автомобилей не замечают движущиеся около них мотоциклы.
Кроме того, исследователи узнали, что мозг иногда блокирует визуальные сигналы во время движения глаз, это может негативно сказаться на реакции водителей. Эксперты посоветовали автомобилистам быть более внимательными на дорогах, так как водители мотоциклов не всегда могут рассчитывать на то, что владелец четырехколесного транспортного средства достаточно сконцентрирован.
Мотоциклистам ученые рекомендуют всегда быть бдительными, а также заранее прогнозировать возможные маневры других участников дорожного движения. Кроме того, перед собственными резкими перестроениями или поворотами мотоциклистам посоветовали предупреждать о своем намерении водителей автомобилей.
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