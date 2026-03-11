Луна сжимается и меняет форму — новые данные о рисках для NASA и космических программ

Ученые обнаружили более 1000 новых трещин на поверхности Луны: что это значит для будущих миссий

Исследователи выявили свыше тысячи новых разломов на Луне, что подтверждает продолжающееся сжатие спутника. Эти процессы могут повлиять на безопасность будущих экспедиций и инфраструктуры на поверхности. Почему это открытие важно для космической отрасли - в нашем материале.

Новое исследование Центра изучения Земли и планетарной эволюции при NASA вызвало бурные обсуждения в научном сообществе. Ученые зафиксировали более тысячи ранее неизвестных трещин на поверхности Луны, что стало доказательством продолжающегося сжатия и перестройки структуры спутника. Это открытие может серьезно изменить подход к планированию будущих миссий, включая амбициозную программу «Артемида».

Согласно выводам экспертов, Луна постепенно уменьшается в размерах из-за охлаждения внутренних слоев и последующего сжатия коры. Еще с 2010 года ученые наблюдали за явлениями, получившими название «лобовых уступов» (lobate scarps) — характерных возвышений, возникающих в результате тектонических процессов. Однако теперь внимание привлекли новые образования — «малые маревые хребты» (SMR), обнаруженные на обширных темных равнинах, известных как лунные моря.

Главный автор исследования Коул Найпейвер отмечает, что эти находки открывают совершенно иной взгляд на тектоническую активность Луны. Если раньше считалось, что подобные структуры встречаются только в возвышенных регионах, то теперь ясно: процессы сжатия затрагивают практически всю поверхность спутника. Всего было выявлено 1 114 новых SMR, в результате чего общее число обнаруженных образований достигло 2 634.

Возраст этих структур, по оценкам ученых, составляет около 124 миллионов лет для SMR и примерно 105 миллионов лет для лобовых уступов. Несмотря на кажущуюся значительность цифр, по меркам геологии это одни из самых молодых образований на Луне. Как отмечает Том Уоттерс, впервые обнаруживший крупные трещины в 2010 году, новые данные позволяют получить полную картину динамики и эволюции спутника.

Однако научная ценность открытия не ограничивается теорией. Практические последствия могут оказаться крайне важными для всех, кто планирует освоение Луны. В первую очередь речь идет о NASA, которое намерено отправить людей на поверхность спутника уже в 2028 году в рамках миссии «Артемида III». По мнению ученых, наличие активных разломов и связанных с ними лунотрясений способно поставить под угрозу устойчивость будущих баз, сохранность оборудования и даже жизнь астронавтов.

В опубликованной работе авторы приходят к выводу, что небольшие маревые хребты необходимо учитывать при проектировании долгосрочных лунных поселений. Даже неглубокие сейсмические события могут нанести ущерб инфраструктуре, что ставит под вопрос безопасность и эффективность освоения спутника. В ближайшие годы, по мере развития международных космических программ, эти данные станут ключевыми для выбора мест посадки и строительства лунных объектов.