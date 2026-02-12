Как открытия в области климата заставили астрономов искать внеземную жизнь за пределами привычных зон

12 февраля 2026, 00:14
Ученые пересматривают границы обитаемых зон: новые данные меняют подход к поиску внеземной жизни
Вышло исследование: привычные представления о зонах, где возможна жизнь, устарели. Новые климатические модели показывают, что условия для воды и биологии могут быть гораздо шире, чем считалось. Что это значит для будущих открытий - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей эта новость может показаться далекой от повседневных забот, но на самом деле она напрямую связана с тем, как мы воспринимаем границы возможного и готовы ли пересматривать устоявшиеся взгляды. Ученые доказали: привычные рамки, в которых мы ищем жизнь во Вселенной, больше не работают. Это не просто научная сенсация - это вызов всему нашему опыту.
Долгое время считалось, что жизнь может возникнуть только в так называемой «обитаемой зоне» - области вокруг звезды, где температура позволяет воде оставаться жидкой. Этот участок часто называют «зоной Златовласки»: не слишком жарко, не слишком холодно. В самый раз! В Солнечной системе эта зона начинается примерно у орбиты Венеры и заканчивается чуть за Марсом. Но последние исследования полностью меняют картину.
Группа ученых, используя современные климатические модели, показала: даже на планетах, которые всегда обращены к своей звезде одной стороной, вода может сохраняться в жидком виде на ночной половине. Раньше считалось, что такие миры обречены на экстремальные перепады температур и гибель атмосферы. Однако трехмерные модели климата доказывают: если атмосфера достаточно плотная или есть океан, тепло может эффективно перераспределяться, а условия для жизни сохраняются даже там, где раньше их не ждали.
Это открытие особенно важно для планет у малых звезд - так называемых красных карликов, которые встречаются в Галактике чаще всего, пишет издание space.com. На таких планетах граница обитаемой зоны может быть гораздо ближе к звезде, чем предполагалось. Именно это объясняет свежие данные с телескопа Джеймса Уэбба: на некоторых «суперземлях», вращающихся очень близко к своим звездам, обнаружены пары воды и другие летучие вещества. Еще недавно ученые были уверены, что атмосфера и вода на таких планетах не выживут, но теперь приходится пересматривать эти взгляды.
Еще один неожиданный вывод: обитаемая зона не ограничивается только внутренней границей. Даже на холодных планетах, далеких от своих звезд, под толстыми слоями льда могут существовать подледные озера с жидкой водой. На Земле такие условия встречаются, например, в Антарктиде, где в изолированных водоемах подо льдом живут микроорганизмы. Это доказывает: для жизни не обязательно иметь открытые океаны - достаточно стабильной среды и источника энергии.
В результате ученые предлагают полностью пересмотреть подход к поиску жизни. Теперь в поле зрения попадают не только привычные «теплые» планеты, но и миры, которые раньше считались безнадежно холодными или слишком жаркими. Это расширяет список потенциальных целей для будущих миссий и наблюдений, а значит, увеличивает шансы на сенсационные открытия.
Для тех, кто привык мыслить стандартно, эти новости могут показаться слишком смелыми. Но именно такие пересмотры границ и открывают дорогу к настоящему прогрессу - как в науке, так и в технологиях, которые однажды могут изменить жизнь на Земле.
