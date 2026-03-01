Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 21:22

Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе

Почему эксперименты NASA 1976 года до сих пор вызывают споры среди специалистов по поиску внеземной жизни

Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.

В 1976 году аппараты НАСА «Викинг» впервые провели на Марсе эксперименты по поиску жизни, но их результаты были признаны неоднозначными, а планету официально сочли безжизненной пустыней. Однако спустя почти полвека группа ученых заявила, что эта интерпретация могла быть ошибочной и на десятилетия затормозила развитие астробиологии. В центре спора — данные газового хроматографа, который в 70-х не нашел в грунте органики, зафиксировав лишь углекислый газ и хлорсодержащие вещества, что тогда объяснили агрессивной химией почвы.

Ключ к разгадке появился в 2008 году, когда аппарат «Феникс» обнаружил на Марсе перхлораты — сильные окислители. Современные эксперименты подтвердили: при нагревании грунта перхлораты уничтожают органику, превращая ее именно в те соединения, которые нашли «Викинги». Это значит, что следы жизни могли быть уничтожены самим методом анализа, а выводы о стерильности Марса оказались поспешными.

Помимо химического анализа, три других эксперимента «Викингов» дали положительные результаты, указывающие на возможную активность микроорганизмов: фиксировались газообмен, выделение кислорода и метаболические циклы. Тогда эти данные отклонили из-за отсутствия органики, но теперь, когда объяснено, почему органика могла «исчезнуть», их научная ценность возрастает.

Исследователи во главе с профессором Стивом Беннером даже предложили модель гипотетических марсианских микробов, которые могли бы использовать фотосинтез днем и запасать кислород на ночь, что точно объясняет аномалии, зафиксированные приборами. Пересмотр данных «Викингов» способен стать поворотным моментом: если жизнь на Марсе существовала или существует, это изменит наши представления о Солнечной системе.

Ученые призывают открыто переанализировать архивные данные, чтобы не упустить великое открытие, как это могло случиться полвека назад. Вопрос о жизни на Марсе вновь открыт, и сейчас, спустя 50 лет, научное сообщество стоит на пороге возможной революции, готовясь увидеть в старых экспериментах то, что проглядели раньше.

