Почему эксперименты NASA 1976 года до сих пор вызывают споры среди специалистов по поиску внеземной жизни

Ученые пересматривают выводы миссий Viking: могли ли мы упустить жизнь на Марсе

Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.

Пятьдесят лет назад миссии Viking впервые попытались найти признаки жизни на Марсе. Сегодня ученые ставят под сомнение старые выводы и считают, что данные могли быть неверно истолкованы. Это может изменить наше представление о Красной планете и будущем космических исследований.

В 1976 году аппараты НАСА «Викинг» впервые провели на Марсе эксперименты по поиску жизни, но их результаты были признаны неоднозначными, а планету официально сочли безжизненной пустыней. Однако спустя почти полвека группа ученых заявила, что эта интерпретация могла быть ошибочной и на десятилетия затормозила развитие астробиологии. В центре спора — данные газового хроматографа, который в 70-х не нашел в грунте органики, зафиксировав лишь углекислый газ и хлорсодержащие вещества, что тогда объяснили агрессивной химией почвы.

Ключ к разгадке появился в 2008 году, когда аппарат «Феникс» обнаружил на Марсе перхлораты — сильные окислители. Современные эксперименты подтвердили: при нагревании грунта перхлораты уничтожают органику, превращая ее именно в те соединения, которые нашли «Викинги». Это значит, что следы жизни могли быть уничтожены самим методом анализа, а выводы о стерильности Марса оказались поспешными.

Помимо химического анализа, три других эксперимента «Викингов» дали положительные результаты, указывающие на возможную активность микроорганизмов: фиксировались газообмен, выделение кислорода и метаболические циклы. Тогда эти данные отклонили из-за отсутствия органики, но теперь, когда объяснено, почему органика могла «исчезнуть», их научная ценность возрастает.

Исследователи во главе с профессором Стивом Беннером даже предложили модель гипотетических марсианских микробов, которые могли бы использовать фотосинтез днем и запасать кислород на ночь, что точно объясняет аномалии, зафиксированные приборами. Пересмотр данных «Викингов» способен стать поворотным моментом: если жизнь на Марсе существовала или существует, это изменит наши представления о Солнечной системе.

Ученые призывают открыто переанализировать архивные данные, чтобы не упустить великое открытие, как это могло случиться полвека назад. Вопрос о жизни на Марсе вновь открыт, и сейчас, спустя 50 лет, научное сообщество стоит на пороге возможной революции, готовясь увидеть в старых экспериментах то, что проглядели раньше.