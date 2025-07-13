Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее

Вместо стандартного агрессивного нагрева исследователи применили более щадящую обработку латекса. Благодаря этому в структуре каучука сохранились длинные полимерные цепочки, напоминающие спутанные нити спагетти. Такая «паутинная» структура позволяет лучше распределять нагрузку и сопротивляться образованию трещин.

При испытаниях новый каучук показал четырекратное увеличение устойчивости к медленному росту трещин. При этом при растяжении материал становится еще прочнее – за счет усиления кристаллизации на месте микроповреждений. «Мы думали, что свойства улучшатся в два-три раза, но выигрыш составил целый порядок», – рассказал один из авторов исследования Цзыци Чэнь.

Фото: seas.harvard.edu

Пока технология подходит больше для тонких изделий, таких как медицинские перчатки, но ученые работают над адаптацией метода для автомобильной промышленности. В случае успеха, новые долговечные каучуки могут появиться в автомобилях через 10–15 лет. Особенно актуально это будет в жарких регионах, где старая резина быстро теряют прочность.

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