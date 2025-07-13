Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
При испытаниях новый каучук показал четырекратное увеличение устойчивости к медленному росту трещин. При этом при растяжении материал становится еще прочнее – за счет усиления кристаллизации на месте микроповреждений. «Мы думали, что свойства улучшатся в два-три раза, но выигрыш составил целый порядок», – рассказал один из авторов исследования Цзыци Чэнь.
Пока технология подходит больше для тонких изделий, таких как медицинские перчатки, но ученые работают над адаптацией метода для автомобильной промышленности. В случае успеха, новые долговечные каучуки могут появиться в автомобилях через 10–15 лет. Особенно актуально это будет в жарких регионах, где старая резина быстро теряют прочность.
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
-
11.07.2025, 15:20
5 см идеального асфальта: детали ремонта улицы Бабушкина под микроскопом
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге. Специалисты «Дирекции транспортного строительства» вместе с представителями общественности проинспектировали качество свежеуложенного асфальтового покрытия на участке протяженностью более 5 километров. Читать далее
-
11.07.2025, 14:12
Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
АвтоВАЗ официально подтвердил дату начала продаж своего нового семейства Lada Iskra. Первые автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия завода. За два дня до этого, 18 июля, обещают опубликовать окончательные цены и доступные комплектации модели. Читать далее
-
11.07.2025, 12:40
Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году
Российский авторынок продолжает претерпевать серьезные изменения, которые неизбежно отражаются как на продажа новых, так и подержанных автомобилей. Эксперты «Автостата» проанализировали итоги первых шести месяцев 2025 года и назвали пять ключевых отличий между структурой продаж новых авто и машин с пробегом.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
13.07.2025, 10:34
На АвтоВАЗе готовятся собрать первые «Нивы» с новым мотором, подвеской и трансмиссией
В июле на АвтоВАЗе соберут первые три опытных автомобиля Lada Niva Legend с новым 90-сильным двигателем 1.8 и модернизированными узлами трансмиссии и подвески. Как стало известно, сборка ведется конвейерным способом – это важный этап перед запуском обновлений в серийное производство.Читать далее
-
11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
-
11.07.2025, 15:20
5 см идеального асфальта: детали ремонта улицы Бабушкина под микроскопом
В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются масштабные дорожные работы на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге. Специалисты «Дирекции транспортного строительства» вместе с представителями общественности проинспектировали качество свежеуложенного асфальтового покрытия на участке протяженностью более 5 километров. Читать далее
-
11.07.2025, 14:12
Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
АвтоВАЗ официально подтвердил дату начала продаж своего нового семейства Lada Iskra. Первые автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия завода. За два дня до этого, 18 июля, обещают опубликовать окончательные цены и доступные комплектации модели. Читать далее
-
11.07.2025, 12:40
Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году
Российский авторынок продолжает претерпевать серьезные изменения, которые неизбежно отражаются как на продажа новых, так и подержанных автомобилей. Эксперты «Автостата» проанализировали итоги первых шести месяцев 2025 года и назвали пять ключевых отличий между структурой продаж новых авто и машин с пробегом.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 2 420 000 РChery Tiggo 4 2025 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий