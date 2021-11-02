Ученые утверждают: вероятность сбить оленя повышается осенью в полнолуние
Фото: howstuffworks.com
По данным американских страховых компаний, появление на проезжей части оленей ежегодно приводит к более чем 1 млн дорожно-транспортных происшествий в США. При этом регистрируется около 200 человеческих смертей и 29 000 серьезных травм. А ущерб от таких незапланированных встреч доходит до 1 млрд долларов. Расходы на страхование имущества составляют, в среднем, около 2600 долларов за одну аварию, а общие расходы, включая тяжелые травмы (или смерть), превышают 6000 долларов.
Избежать на дороге встречи с оленями, а также лосями и прочими копытными, практически невозможно – существуют определенные и места и время, которые можно считать наиболее опасными, и поэтому требуют от водителей дополнительной осторожности.
Транспортные агентства, работающие с учеными, разрабатывают способы предсказания того, где олени и другие копытные выходят на дороги, чтобы можно было размещать предупреждающие знаки или устанавливать ограждения или зверопроходы под или над проезжей частью.
Студенты одного из американских ВУЗов проанализировали более 86 000 столкновений с участием белохвостых оленей в штате Нью-Йорк, используя полицейские записи за 3-летний период. Суммированные данные могут показаться интересными и полезными.
Учитывая лунный цикл
Риск врезаться в оленя варьируется в зависимости от времени суток, дня недели, месячного лунного цикла и сезона. Вероятность таких аварий частично зависит от поведения водителя - она увеличивается, когда движение максимально тяжелое, а водители наименее бдительны.
Не часто, но случаются такие ДТП с оленями, в которых участвуют сразу несколько транспортных средств. Так бывает, когда напуганные водители пытаются уклониться от встречи с животным, выезжают на полосу встречного движения и происходят лобовые столкновения с другими машинами.
Свежие исследования показали, что эти аварии с оленями происходят чаще всего в сумерках и на рассвете, когда олени наиболее активны, а способность водителей обнаруживать их самая слабая. Установлено, что лишь не более 20% несчастных случаев происходит в светлое время суток. В темное время такие ДТП случаются в 8 раз чаще, чем днем. А самым травмоопасным днем недели считается пятница (опять же на рассвете или в сумерки).
Особую внимательность водители должны иметь во время полнолуния, когда луна светит ярче всего. Олени преодолевают большие расстояния и часто выходят на проезжую часть, когда ночью больше освещённости. Это поведение животных, говорят исследователи, характерно для оленей и других копытных как в Северной Америке, так и в Европе.
Наибольший риск встретиться нос к носу с животным наблюдается осенью – это то время, когда копытные активно ищут партнера для спаривания. В штате Нью-Йорк пик «оленьих» аварий приходится на последнюю неделю октября и первую половину ноября – таких ДТП регистрируется в 4 раза больше, чем весной.
Переход с летнего времени на зимнее
Есть и другая проблема, свойственная для большинства штатов (и 70 стран мира) - 7 ноября 2021 года в США произойдет переход с летнего времени на зимнее, и смещение часов на один час назад означает увеличение вероятности встречи с копытными, ибо количество автомобилей на дороге в это время еще большое. Ученые говорят, что по этой самой причине есть смысл пересмотреть вопрос о целесообразности смены часов.
Страховая компания State Farm обнаружила, что шанс наезда американских водителей на животное - примерно 1 из 116. При этом самыми травмоопасными штатами считаются Западная Виргиния, Монтана и Пенсильвания. За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 1,9 млн страховых случаев, касающихся столкновений с представителями дикой природой по всей стране. Около 90% из этого числа - олени.
Косуля кинулась под самолет
А этот случай имел место уже на территории нашей Родины, конкретно в Пскове. Здесь самолет столкнулся с косулей прямо на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Княгиня Ольга». По предварительным данным, 1 ноября 2021 года в 00.25 Sukhoi Superjet авиакомпании «Азимут» совершал рейс Москва - Псков и столкнулся с животным. Уточняется, что это была косуля. Столкновение произошло после посадки авиалайнера.
Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку после столкновения дикого животного и самолета на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Отклонений в работе самолета не было. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа. Пострадавших, к счастью, нет.
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