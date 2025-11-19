Эколог против 4х4: почему борьба за пляжи обернулась угрозами и скандалом

Ученый из Австралии вынужден скрываться из-за споров о запрете внедорожников

В Австралии разгорелся конфликт вокруг доступа внедорожников к пляжам. Известный эколог оказался в центре скандала. Его семья была вынуждена покинуть страну. Что стало причиной такой реакции общества?

В Австралии разгорелся нешуточный конфликт между защитниками природы и любителями внедорожников. Профессор Томас Шлахер, ведущий эколог из Университета Саншайн-Кост, оказался в эпицентре скандала после того, как выступил за ограничение движения полноприводных автомобилей по песчаным побережьям страны. Его инициатива вызвала бурю негодования среди поклонников 4WD, а сам ученый столкнулся с угрозами, которые вынудили его временно покинуть родину.

Профессор посвятил десятки лет изучению экосистем пляжей и пришел к выводу: интенсивное движение машин по песку наносит непоправимый вред прибрежной флоре и фауне. По его мнению, постоянное присутствие автомобилей разрушает дюны, снижает численность птиц и мешает их размножению. Особенно остро проблема стоит на популярных участках, где в выходные собираются сотни внедорожников.

Как сообщает Dailymail, на острове Брайби, который считается одним из главных центров пляжного автотуризма, за день на 23-километровом участке может собраться до тысячи машин. Местные энтузиасты уверены: любые ограничения ударят по туризму и несправедливо накажут ответственных водителей. Однако профессор настаивает, что часть побережья должна быть полностью закрыта для транспорта ради сохранения уникальных видов птиц и восстановления природы.

Ситуация накалилась до предела, когда в адрес ученого начали поступать анонимные угрозы. В интернете развернулась настоящая травля, а у дома профессора появилась записка с угрозами. В итоге, опасаясь за безопасность близких, он был вынужден временно перевезти семью в США.

Власти Квинсленда пока не поддерживают идею жестких ограничений. По словам министра туризма, существующие меры позволяют совмещать интересы отдыхающих и защиту природы. Тем не менее, профессор уверен: доказательства вреда очевидны, и игнорировать их больше нельзя. Обсуждение продолжается, а общество разделилось на два непримиримых лагеря.