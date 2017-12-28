28 декабря 2017, 11:55

Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники

Владельцами семи призовых Land Rover стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинской, Ивановской, Ленинградской и Московской областей.
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  Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники
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В последние два месяца уходящего года сеть АЗС «Газпромнефть» провела масштабную федеральную акцию. На кону были уникальные призы – семь автомобилей Land Rover Discovery Sport и Land Rover Discovery 5, которые этим летом участвовали в двухнедельном трансконтинентальном ралли «Шелковый путь». В гонках соревновались экипажи из 35 государств, а транслировалось ралли на 196 стран мира.

Акция завершилась 27 декабря. Победителем по итогам заключительной, седьмой недели стал Александр Владимирович Федотов из города Щелково Московской области. Ключи от внедорожника Land Rover Discovery Sport новый владелец получил из рук Эдуарда Карташова, руководителя сети АЗС «Газпромнефть» в Москве.

Другие шесть Land Rover с легендарной историей уже ездят по дорогам Северной столицы и Иваново, а также областных городов – Троицка Челябинской области и Тихвина Ленинградской области. Ключи от новых автомобилей победителям вручали участники ралли – автоблогер Антон Воротников, ведущие автомобильного шоу на радиостанции «Москва FM» Игорь Сирин и Алексей Шарапов, а также редактор Авто Mail.Ru Петр Баканов. За рулем разыгранных автомобилей они проехали в «Шелковом пути» из России в Китай, испытывая в экстремальных условиях дизельное топливо «Газпромнефти»  – «Дизель Опти». По окончании марафона все автомобили прошли череду экспертиз, показавших, что их топливная система и двигатели остались в состоянии новых.

В розыгрыше внедорожников участвовали клиенты «Газпромнефти», которые с 1 ноября до 19 декабря заправлялись на станциях сети дизельным топливом или «Дизелем Опти» от 40 литров и регистрировали чеки и номера своих карт лояльности на сайте gpn-promo.ru. В акции участие более 65 тысяч автомобилистов со всей страны, вместе они зарегистрировали 260 тысяч чеков. Помимо семи победителей, «сорвавших» главный приз, 3000 автомобилистов из России получили поощрительные призы: по 1520 бонусов на карту лояльности, эквивалентные бесплатной заправке 40 литрами дизельного топлива.

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Комментарии
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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (2)
Эдуард28.12.2017 12:55
5
Поздравляю, такая тачка крутая и даром... удачи вам на дорогах!
Михаил Раскатин28.12.2017 12:57
5
Поздравляю, такая крутая машина и даром... Удачи на дорогах!
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Удача под Новый год: семь россиян выиграли внедорожники
В последние два месяца уходящего года сеть АЗС «Газпромнефть» провела масштабную федеральную акцию. На кону были уникальные призы – семь автомобилей Land Rover Discovery Sport и Land Rover Discovery 5, которые этим летом участвовали в двухнедельном трансконтинентальном ралли «Шелковый путь». В гонках соревновались экипажи из 35 государств, а транслировалось ралли на 196 стран мира. Акция завершилась 27 декабря. Победителем по итогам заключительной, седьмой недели стал Александр Владимирович Федотов из города Щелково Московской области. Ключи от внедорожника Land Rover Discovery Sport новый владелец получил из рук Эдуарда Карташова, руководителя сети АЗС «Газпромнефть» в Москве. Другие шесть Land Rover с легендарной историей уже ездят по дорогам Северной столицы и Иваново, а также областных городов – Троицка Челябинской области и Тихвина Ленинградской области. Ключи от новых автомобилей победителям вручали участники ралли – автоблогер Антон Воротников, ведущие автомобильного шоу на радиостанции «Москва FM» Игорь Сирин и Алексей Шарапов, а также редактор Авто Mail.Ru Петр Баканов. За рулем разыгранных автомобилей они проехали в «Шелковом пути» из России в Китай, испытывая в экстремальных условиях дизельное топливо «Газпромнефти»  – «Дизель Опти». По окончании марафона все автомобили прошли череду экспертиз, показавших, что их топливная система и двигатели остались в состоянии новых.В розыгрыше внедорожников участвовали клиенты «Газпромнефти», которые с 1 ноября до 19 декабря заправлялись на станциях сети дизельным топливом или «Дизелем Опти» от 40 литров и регистрировали чеки и номера своих карт лояльности на сайте gpn-promo.ru. В акции участие более 65 тысяч автомобилистов со всей страны, вместе они зарегистрировали 260 тысяч чеков. Помимо семи победителей, «сорвавших» главный приз, 3000 автомобилистов из России получили поощрительные призы: по 1520 бонусов на карту лояльности, эквивалентные бесплатной заправке 40 литрами дизельного топлива.
2017-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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