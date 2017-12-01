Удержали зарплату – получили «удар» по автомобилям
После увольнения с работы женщина не получила заработанных денег. Добившись справедливости в суде, она предъявила исполнительный лист о взыскании задолженности судебным приставам в Петербург, где находится юридический адрес компании-должника.
Применённые судебными приставами принудительные меры заставили руководство организации расплатиться с бывшей работницей - на автомобили компании был наложен запрет регистрационных действий. Вскоре после этого денежные средства были выплачены бывшему сотруднику.
При этом компания выплатила долг в нарушение добровольного срока для исполнения. Поэтому судебный пристав назначил должнику штрафную санкцию в виде исполнительского сбора в размере почти 12 тыс. рублей. После погашения задолженности исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а ограничительные меры – сняты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
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